Le dicono che non sa cucinare: Gwyneth Paltrow va su tutte le furie

LOS ANGELES - Gwyneth Paltrow ha risposto per le rime a un follower che aveva messo in dubbio le sue capacità culinarie. L'attrice dal 2011 ha pubblicato ben quattro libri di cucina e se l'è presa quando un seguace ha preso di mira proprio le sue abilità dietro ai fornelli durante una diretta di Instagram.

Gwyneth dopo aver letto il commento ha detto: «Se so cucinare? Sì, certo. Per la miseria, pensi che fingerei di scrivere libri di ricette se non sapessi cucinare?». Molti dei suoi fan a questo punto hanno preso le sue difese. «Grazie per il sostegno, e che quella persona se ne vada a quel paese...», ha aggiunto la star di Hollywood.

Recentemente la Paltrow, 46 anni, ha spiegato di sentirsi più sicura di sé oggi rispetto a quando era più giovane. Gwyneth, che insieme all'ex marito Chris Martin ha due figli, Apple, 15 anni, e Moses, 13, ha sempre pensato di avere un aspetto "buffo". Ha spiegato: «Ho sempre trovato qualcosa di buffo nel mio aspetto. Credo che sia molto raro che una persona si ritenga bella, lo vedo anche con le altre donne, non è la prima cosa che pensi quando ti guardi allo specchio. Ma più vado avanti nella vita e più ho fiducia in me stessa, sono diventata meno autocritica, ho più chiari i miei valori. Queste sono cose più difficili da raggiungere quando sei una giovane donna».