Gli anni bui di Marco Masini: «Non riuscivo neanche ad andare al bar a prendere il caffè»

FIRENZE - Marco Masini, ospite del programma tv "Non Disturbare", ha ricordato uno dei periodi più bui della sua vita, quando si era sparsa la voce che lui portasse sfortuna. Il cantante è stato infatti per lungo tempo emarginato dal panorama musicale italiano proprio a causa di questa diceria. «Iniziò tutto per scherzo. Lo facciamo tutti, tutti prendiamo in giro qualcuno. Io non credo nella cattiveria della gente, assolutamente. Non credo di essere stato odiato. La cattiveria arriva dall'odio. Ma la cosa è sfuggita di mano», ha raccontato l'artista.

«Quando un'azienda va a fondo un amministratore delegato deve dimettersi. Era una persecuzione, non riuscivo neanche ad andare al bar a prendere il caffè. Vedevi gente che si girava e si toccava, era difficile. Mi sentivo disarmato, quella è un'arma letale», ha aggiunto Marco.

Il 54enne ha poi rivelato che il colpo di grazia arrivò quando la sua stessa casa discografica si rifiutò di continuare a finanziare i suoi progetti. «C'era scritto: 'Il pezzo è bello ma il suo artista emana energie negative'. La mia casa discografica mi disse che aveva difficoltà a fare promozione e non aveva più budget per i miei progetti», ha spiegato.

Masini ha infine ammesso di non aver mai perso la speranza, anche grazie all'affetto dei suoi cari, e di aver avuto la sua rivincita con il trionfo a Sanremo nel 2004. «È inutile arrabbiarsi, fare vittimismo non serve. Bisogna essere lucidi, freddi e capaci di dimostrare il contrario. Io conosco una formula sola: scrivere canzoni. Deve essere ancora più bella, deve avere una forza sua che nonostante ci sia un muro difficile da superare ha talmente tanta forza che lo sfonda. Ho avuto la mia rivincita a Sanremo con 'L'Uomo Volante'», ha concluso.