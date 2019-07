Ecco come Benjamin Mascolo ha conquistato la sua Bella

LOS ANGELES - Benjamin Mascolo e Bella Thorne hanno raccontato come si sono conosciuti e com'è iniziata la loro relazione. I due, che fanno coppia fissa da circa tre mesi, hanno rivelato di aver scambiato le prime parole tramite Instagram.

«Ci siamo conosciuti sui social media. Lui sostiene che sono stata io la prima a commentare una sua foto su Instagram. Non è andata così, ma lasciamoglielo dire. In ogni caso ci siamo scambiati i numeri di telefono e volevamo vederci, ma ogni volta che Ben capitava a Los Angeles io ero a lavorare da qualche altra parte, e quando sono venuta in Italia non c'era lui... Finché, finalmente, ci siamo incontrati al festival di Coachella», ha rivelato Bella durante un'intervista rilasciata al settimanale "Vanity Fair".

La 21enne ha anche raccontato che durante il loro primo appuntamento ha sottoposto Benji a qualcosa che somiglia molto a un "terzo grado". «Al nostro primo appuntamento gli ho fatto una sorta di questionario, il gioco delle 21 domande. Tipo: Qual è la tua posizione preferita? La tua più grande insicurezza? Il cibo che ami di più? È un gioco che di solito si fa tra amici, non quando esci con qualcuno. Ma io volevo capire velocemente chi avevo davanti e se una relazione fra di noi poteva funzionare. Solo che lui mi dava risposte come: non sono romantico, non mi piace mandare fiori. Però non mi sono arresa. Quella sera, a cena, non riuscivo a smettere di guardarlo», ha aggiunto.

Benjamin ha però ammesso che da quando è legato a Bella ha scoperto di avere un lato molto romantico e ha rivelato di aver già presentato la fidanzata alla sua famiglia. «Non avevo mai regalato fiori. In compenso, adesso lo faccio tutto il tempo. Bella è la prima ragazza che ho presentato ai miei genitori. Mia madre e mio padre la adorano. Lei è anche la prima ragazza alla quale ho detto: ti amo», ha concluso il cantante 26enne.