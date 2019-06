MILANO - Nel video appare in abito da sposa. Si sveglia dopo un festino con gente strafatta. E canta “Milano è dove mi sono persa”. Poi arriva sull’altare e se ne scappa lasciando lo sposo da solo sotto gli occhi esterefatti degli invitati. Ecco il ritorno sulla scena musicali di Mietta, al secolo Daniela Miglietta. Un ritorno che avviene a distanza di otto anni dall’ultimo album di inediti che portava il titolo di “Due soli” e correva l’anno 2011.

Se si esclude la cover di “Historia de un amor” con i Marea di due anni fa, questo è effettivamente il primo inedito dopo parecchi anni. Uscirà domani, venerdì 28 giugno, per Calma Records/Believe Digital. Il brano si intitola appunto “Milano è dove mi sono persa” e porta le firme di Karin Amadori, Valerio Carboni e Vincenza Casati. Una canzone dove l’ambiente milanese non ne esce proprio bene: “Milano è tutta gente perversa” canta Mietta, una città dove c’è sempre “la voglia dentro la testa”.

«È una canzone stralunata, grintosa e passionale, l'ho sentita da subito mia, è arrivata al momento giusto con una “nuova” Daniela, che ha voglia di rimettersi in gioco. Un brano che ricorda come, a volte, per ritrovarsi bisogna perdersi» ha raccontato la cantante.

Un brano ballabile, che ha una forza trainante e tutte le carte in regola per diventare un classico dell’estate. Un gradito ritorno quello di Mietta, artista eclettica (a suo agio anche in tv e al cinema) dotata di una voce calda e sensuale, e di una notevole presenza scenica. L’estate la passerà in tour (toccherà soprattutto alcune località del sud Italia) con la speranza che dopo questo singolo possa vedere la luce un album di inediti e ridarle quel ruolo di primadonna della musica italiana che degnamente le spetta.