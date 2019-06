Cardi B dopo la liposuzione problematica: «Mai più chirurgia estetica»

NEW YORK - Cardi B ha fatto sapere di non volersi più sottoporre a interventi di chirurgia estetica. La cantante, che ha dato alla luce sua figlia Kulture 11 mesi fa, lo scorso maggio ha dovuto rimandare alcuni concerti a causa degli effetti collaterali legati a un intervento di liposuzione a cui si è sottoposta nel tentativo di tornare più velocemente al peso che aveva prima della gravidanza.

Ora Cardi è tornata in palestra e ha ammesso di non voler più andare sotto ai ferri. Via Twitter ha spiegato: «Mi sto allenando da due settimane perché ragazze non voglio più farmi operare». Poi la star americana ha risposto alle critiche di chi l'ha accusata di non aver pensato ai suoi fan quando ha deciso di annullare alcune performance nelle scorse settimane.

Durante una diretta video su Instagram ha fatto sapere: «Faccio quello che cavolo voglio con il mio corpo. Il lavoro di un artista come me non ha orari, è 24 ore al giorno. Non ho il tempo per allenarmi. Con la liposuzione volevo raggiungere dei risultati che so non potrei mai raggiungere con la palestra». La 26enne ha infine detto che non avrebbe mai cancellato gli show se non avessero messo a rischio la sua salute, anche perché "odia" dover rinunciare ai compensi delle sue performance.