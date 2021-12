Coldplay: «Dal 2025 non produrremo più musica»

LONDRA - I Coldplay smetteranno di registrare e produrre musica (perlomeno insieme, come gruppo) nel 2025, anno dal quale si dedicheranno esclusivamente ai tour.

Lo ha rivelato il frontman Chris Martin in un'intervista rilasciata all'emittente Bbc.

«Il nostro ultimo disco vero e proprio uscirà nel 2025», ha dichiarato il 44enne leader del gruppo, confermando che «il catalogo dei Coldplay finirà in quell'anno», senza escludere che potrebbero però accettare e realizzare delle collaborazioni con altri artisti.

Al momento dell'uscita del loro nono album pochi mesi fa ("Music of The Spheres"), il cantante dei Coldplay aveva dichiarato alla rivista musicale NME che il gruppo aveva intenzione di fare in totale dodici album prima di fermarsi. Per raggiungere quella quota, ne mancano quindi ancora tre.

In seguito all'uscita il 15 ottobre, lo ricordiamo, "Music of The Spheres" è salito in poco tempo in cima alle classifiche musicali britanniche, con la band che è stata recentemente nominata "Band of the Year" e "Best Rock/Alternative Band" ai Brit Awards del 2022.