Tom Holland vestirà i panni di Fred Astaire

LOS ANGELES - La star di "Spider-Man" Tom Holland vestirà i panni del leggendario Fred Astaire in un film biografico realizzato da Sony.

Messi da parte ragnatele e superpoteri, il 25enne dovrà mettersi in mostra con le scarpe da ballo, per impersonare l'attore, ballerino e cantante, tra i più conosciuti e rispettati di sempre.

Lo ha confermato lo stesso Holland durante un'intervista con l'agenzia AP: «Interpreterò Fred Astaire!». L'attore ha poi spiegato che il film è ancora alle sue prime fasi: «La sceneggiatura è arrivata una settimana fa», ha detto, «non l'ho ancora vista; non me l'hanno data».

In ogni caso, per il momento restiamo nell'ottica di vedere Holland quale spider-man, ruolo che ha interpretato per la settima volta nell'ultima pellicola Marvel "No Way Home", che debutterà nei cinema il 17 dicembre.