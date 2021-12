Le principali novità di dicembre delle piattaforme di streaming

LUGANO - L'ultimo mese dell'anno è ricchissimo film e serie tv da vedere sulle piattaforme di streaming. Ecco le principali proposte di Netflix, Prime Video e Disney Plus.

Netflix

Per quanto riguarda Netflix è un mese decisamente di peso che inizia col piede sull’acceleratore, e a tutto manga. Già perché il 1° dicembre arriva in esclusiva sulla piattaforma streaming l'apprezzato anime, a fortissimo tasso di meme, “Le bizzarre avventure di Jojo” con la sua quinta stagione. Ambientata nel carcere di Stone Ocean, ha come protagonista Jolyne la figlia di Jotaro. Preparatevi a un sacco di violenza e incredibili assurdità.

Termina, invece, il 3 dicembre l'epopea spagnola de “La Casa di carta”, con la seconda parte della sua stagione 5. Come farà la ghenga del Professore a cavarsela questa volta? E quello che è successo nell'ultimo episodio è davvero... vero?

Si continua il 15 dicembre con un filmone (o meglio, uno dei due di questo dicembre) ovvero “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino. La storia segue le vicissitudini del giovane Fabietto (Filippo Scotti), in una Napoli degli anni '80 alla vigilia dell'arrivo di Maradona.

Il 17 dicembre scatta invece uno degli appuntamenti più caldi dell'anno, quello con la seconda stagione di “The Witcher”, vero e proprio fenomeno di casa Netflix, che tenta di bissare il successo dell'esordio. Per lo strigo Geralt (Henry Cavill) oltre ai mostri anche la sfida di crescere, e addestrare, la giovane Ciri.

Tempo di tornare a Parigi il 22 dicembre con la seconda stagione di “Emily in Paris”, fortunata commedia americana sul mondo della moda che ha fatto un po' imbestialire i francesi a suon di stereotipi. In questa seconda tornata saprà correggere il tiro?

Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence sono solo due delle (tantissime) stelle di un film, “Don't Look Up” che parla proprio di cosmo. Cosa succederebbe se una meteora stesse per distruggere la Terra? La scienza saprebbe convincerci? È questo l'interrogativo base - e anche decisamente metaforico - della commedia di Adam McKay che sarà disponibile dal 24 dicembre.

Prime Video

Venerdì 3 arriva "Harlem", commedia che segue quattro migliori amiche afroamericane (eleganti e ambiziose) nella loro vita a New York e, in particolare, nell'iconico quartiere di Harlem, considerato la mecca della cultura nera negli Stati Uniti. La serie, ideata da Tracy Oliver, segue le protagoniste nella fase di passaggio tra i sogni della gioventù alle fasi successive delle loro vite, professionali e sentimentali.

Il 9 dicembre arrivano i primi cinque episodi di "The Ferragnez - La Serie", che segue quella che è probabilmente la coppia più famosa dello show business italiano: quella formata da Chiara Ferragni e Fedez. I tre episodi successivi saranno disponibili dal 16 dicembre.

Il 10 dicembre, invece, l'astronave Rocinante parte per il suo ultimo viaggio con la conclusione della apprezzata serie fantascientifica “The Expanse”. Capitan Holden & co. avranno un bel da fare per salvare l'umanità non da una minaccia ma bensì addirittura... due!

Il 17 dicembre arriva poi il secondo special di "The Grand Tour" in questo lockdown, dopo il precedente "Lochdown" con direzione Scozia. Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond saranno alle prese con il bizzarro mondo delle auto francesi in un episodio dal suggestivo titolo "Carnage a Trois". Il trio sarà quindi alle prese con le classiche avventure (tra l'esilarante e il demenziale) in un viaggio tra le colline gallesi e il canale della Manica, dove avrà luogo il gran finale.

Disney Plus

Il mese di dicembre di Disney Plus parte alla grande già oggi con l'epico "The Last Duel". La storia (vera) di un duello nella Francia medievale, con la regia di Ridley Scott e un ricchissimo cast che comprende tra gli altri Adam Driver, Matt Damon e Ben Affleck (con gli ultimi due che ne hanno scritto la sceneggiatura).

L'8 dicembre tocca a "Benvenuto sulla terra", serie originale Disney e National Geographic che porta lo spettatore in un viaggio alla scoperta delle più grandi meraviglie del pianeta. Con una guida d'eccezione: Will Smith. Il divo sarà accompagnato da esploratori professionisti alla scoperta di deserti, vulcani in eruzioni e animali particolari. La serie è prodotta da Darren Aronofsky.

Il 24 dicembre non poteva mancare una storia natalizia: ecco quindi "Natale di nuovo?", che vede protagonista la 12enne Rowena, detta Ro. Triste per il divorzio dei suoi genitori, esprime al Babbo Natale del quartiere il desiderio che le cose tornassero com'erano prima e viene, in un certo senso, esaudita: le sarà quindi concesso di rivivere il giorno di Natale ancora e ancora, fino a permetterle di scoprire il vero senso di questa festività.

Il 29 dicembre, infine, ecco il nuovo prodotto dell'universo di Star Wars: "The Book of Boba Fett" è uno spin-off di "The Mandalorian" e vede protagonista, ovviamente, il leggendario cacciatore di taglie galattico e la mercenaria Fennec Shand. I due ritornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt.

Netflix