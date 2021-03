Collaborazione in vista tra Madame e Laura Pausini

ROMA - C'è una collaborazione artistica in vista tra Madame e Laura Pausini.

Ad annunciarlo è stata la giovanissima rapper ai microfoni di Radio Italia. Proprio durante il Festival di Sanremo (che l'ha vista tra le rivelazioni) Madame aveva dichiarato che le sarebbe piaciuto scrivere per la cantante. Ora quello che appariva come un desiderio è in fase di concretizzazione, con le due artiste che si stanno sentendo e mettendo in cantiere il progetto.

Chissà che il frutto di questo sodalizio artistico non trovi spazio nel prossimo album d'inediti di Pausini, che dovrebbe uscire alla fine del 2021.