Michelle Obama ai fornelli per un nuovo programma su Netflix

NEW YORK - Anche quando era alla Casa Bianca, Michelle Obama si è sempre impegnata in favore di un'alimentazione sana, soprattutto verso i più piccoli.

Ora questo suo impegno si trasforma in un programma di Netflix. In questa nuova avventura, destinata soprattutto ai bambini, l'ex first lady sarà affiancata da Waffles e Mochi, due personaggi che l'accompagneranno in un viaggio in giro per il mondo (culinario).

La trama - Waffles e Mochi hanno un sogno: diventare chef. Ma tutto quello che cucinano è congelato. L'avventura inizia quando i due amici cominciano a lavorare in uno strano supermercato, dove la proprietaria è proprio Michelle Obama. Tutti insieme partiranno alla ricerca di ingredienti internazionali nelle cucine, nei ristoranti, nelle fattorie e nelle case di tutto il mondo. Infine prepareranno deliziosi piatti insieme a cuochi famosi (come Massimo Bottura) e celebrità (da Tan France a Gaten Marrazzo, fino a Jack Black).

«I bambini adoreranno il programma, ma so che piacerà anche agli adulti» ha scritto su Instagram Michelle Obama. «So che questo è un periodo difficile per tante famiglie, e spero che questa serie porterà un po' di luce e risate nelle case di tutto il mondo».

La serie sarà composto da dieci episodi, e il lancio internazionale è previsto per il 16 marzo. Una data precisa per la Svizzera non è ancora stata annunciata, ma Netflix ha confermato che sarà presto disponibile anche da noi.