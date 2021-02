ROMA - La quarta stagione di "Boris" si farà. Niente di ufficiale, ancora, ma ormai è un po' più di una voce di corridoio.

L'annuncio è arrivato un po' a sorpresa e in un modo particolare, riferisce il Corriere della Sera: una diretta Twitch che ha visto protagonisti lo streamer Alessandro Covone e Alberto Di Stasio, che nella serie interpreta il direttore di produzione Sergio Vannucci. «Sottovoce, tanto non ci ascolta nessuno: si farà la quarta serie di Boris» ha dichiarato Di Stasio.

Tanto è bastato per scatenare i fan della serie di culto italiana che, da quando è stata riproposta su Netflix, sta vivendo una seconda giovinezza dopo il grande successo riscosso tra il 2007 e il 2010. Nel 2011 ci fu anche una versione cinematografica, "Boris - Il film". «Penso che gireremo in estate, quindi in televisione si vedrà in autunno, o forse all’inizio del prossimo anno penso, siamo tutti contenti. Dovrebbe andare su una piattaforma, credo che andrà su Netflix oppure su un’altra piattaforma» ha aggiunto Di Stasio.

Resta da capire chi, tra i membri del cast originale - Francesco Pannofino, Caterina Guzzanti, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi e così via - prenderà parte a questa quarta stagione.