Tra Lady D, Tiziano Ferro e Topolino: in streaming il Natale arriva prima

LUGANO - Con le ore trascorse fra le mura di casa destinate ad aumentare nel corso delle prossime settimane, la compagnia dei vari Netflix, Disney+ e PrimeVideo ci dà di certo una mano. Come ogni mese, ecco una lista delle uscite più interessanti tra le principali piattaforme di streaming.

Netflix - Partiamo come di consueto con Netflix, dove approderà l'attesissima quarta stagione di "The Crown" (15 novembre), che introdurrà - il periodo è quello tra il 1977 e il 1990 - personaggi come Margaret Thatcher e Lady Diana. Tra le novità in calendario ci sono poi la prima stagione di "Paranormal"; "The Liberator", una miniserie animata ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale; e "I favoriti di Mida", ispirata ad un romanzo di Jack London e in arrivo il 13 novembre. Sul fronte dei film originali invece a catturare l'attenzione sono per ora "La vita davanti a sé", con Sophia Loren, ed il cast da novanta di "Elegia americana", con Glenn Close e Amy Adams davanti alla macchina da presa, e Ron Howard dietro.

Su Netflix però, a novembre si inizia già a respirare anche una certa aria natalizia. Per gli amanti del genere le proposte in arrivo non mancano. Si va da "Dash & Lily" a "Christmas Drop", passando per "Jingle Jangle" fino a "Natale in città con Dolly Parton".

Prime Video - Tra le uscite del mese su Amazon Prime Video c’è "Ferro", il documentario sulla popstar italiana Tiziano Ferro (dal 6 novembre). Le telecamere lo hanno seguito in Italia e negli Usa, dove vive con il marito, mettendo in risalto sia gli aspetti professionali che quelli privati. Incuriosisce "The Pack", serie che celebra il profondo legame tra cani e umani, condotta dalla campionessa di sci Lindsey Vonn e dalla cagnolina Lucy. 12 coppie uomo-cane saranno in competizione tra loro in giro per il mondo. Arriva il 20 novembre. Infine segnaliamo il film "Uncle Frank", nel quale la protagonista Sophia Lillis affronta un viaggio per assistere a un funerale insieme allo zio Frank (Paul Bettany) e al di lui compagno, rimasto nell’ombra per anni.

Disney+ - Concludiamo la carrellata mensile con lo streaming targato Disney, dove - anche per il mese di novembre - la portata più pregiata sarà la seconda stagione di "The Mandalorian", con un nuovo episodio in arrivo ogni venerdì. Per chi invece preferisce un altro genere di "pupazzone" rispetto a Baby Yoda, la scelta potrebbe essere la serie esclusiva "Ecco i Muppets". E infine, come non parlare del volto più iconico della storia Disney, che tornerà nella nuova serie di corti animati "Il meraviglioso mondo di Topolino".