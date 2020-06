Gue Pequeno prepara il ritorno: ecco "Mr. Fini"

MILANO - Gue Pequeno è pronto a tornare e a farlo in grandissimo stile. Il rapper milanese infatti lancia "Mr. Fini", si tratta del sesto album in studio per l’artista (settimo se inseriamo nel conteggio anche Santeria realizzato con l’amico Marracash). Un disco nel qualche l’artista decide di riprendersi di forza la scena rap italiana e per farlo usa il suo cognome Fini.

Un disco che lo stesso Gue Pequeno in una recente intervista al Corriere della Sera ha definito un kolossal, ed è stato proprio lui a raccontarlo: «Non si tratta di un disco di tendenza, non volevo fare quello che fanno tutti; sono andato a cercare i miei suoni nel passato. Se dovessi paragonarlo a un film direi che assomiglia a "The Irishman" per la lunghezza, ma anche a "Casinò" per l’amarezza. Ma credo che dentro ci sia un po’ di tutto. È una storia di un personaggio che si conclude con la paranoia, Credo che rispetto al passato si possa definire un disco maturo, un po’ cupo per le cose vissute negli ultimi anni. Ci sono temi più pensati. Non lo definisco elegante, ma sicuramente sobrio».

E tra passato, presente e futuro anche i tantissimi featuring presenti nel disco con Rose Villain, Luchè, Carl Brave, Sfera Ebbasta, Mahmood, Marracash, Lazza, Geolier, Young Rame, Alborosie, Noizy e Paky.