"On My Own" è il singolo di debutto del duo ticinese PepperDreams

BELLINZONA - S'intitola "On My Own" ed è il singolo di debutto del duo folk-pop ticinese PepperDreams per l'etichetta profimedia.

Mattia Beffa e Susanna Lepori suonano insieme dal 2017, condividendo la passione per la musica roots. Il loro sound è il risultato di radici folk che si fondono con le melodie incisive del pop moderno. Un riferimento che viene subito alla mente, sentendo le note del brano? I Mumford & Sons, tra gli altri. Un suono pieno, incalzante, nel quale la voce di Susanna prende per mano l'ascoltatore.

I PepperDreams, nelle canzoni da loro scritte e composte, raccontano storie piene di emozioni. A sostenerli nella fase di produzione ci sono Jonas Macullo e Andrea Cosentino.

Da dove nasce "On My Own"? Da un periodo di cambiamento importante nella vita di Mattia Beffa, con il trasferimento a Zurigo per studiare musica e inseguire i suoi sogni. Allontanandosi dal luogo in cui è cresciuto, si è reso conto che in alcune situazioni nella vita spesso si può contare solo su se stessi. «Molte persone hanno paura di seguire le loro passioni perché a volte significa rinunciare a una situazione stabile e sicura. Non sempre la destinazione del viaggio da intraprendere è limpida e definita, ma è sicuramente un percorso motivante che ci permette di crescere e scoprire chi siamo. A volte le decisioni che prendiamo non vengono sostenute o approvate, ma sono grandi opportunità che la vita ci offre». “On My Own”, in definitiva, parla proprio di questo.