Toh, c'è un nuovo disco di Donald Glover

Arriva totalmente a sorpresa l'annuncio che, in questa domenica segnata in tutto il mondo dall'emergenza coronavirus, Donald Glover ha pubblicato un nuovo album.

Lo ha fatto in una maniera senz'altro insolita: non tramite Spotify e gli altri colossi dello streaming ma su un sito, Donald Glover Presents, dove il disco viene riprodotto in loop. NME ha verificato e non si tratta di una boutade domenicale di Glover, che non ha sfruttato il suo alter ego musicale Childish Gambino, ma di una mossa pianificata con il management.

Nell'album troviamo il singolo "Feels Like Summer" del 2018, "Warlords" che Glover ha suonato al Coachella dello scorso anno e altri 10 brani, che includono collaborazioni con Ariana Grande, 21 Savage e SZA.