Paola Turci e Francesca Pascale si sposano (davanti a pochi intimi)

Bisogno di sobrietà - La coppia ci ha sempre tenuto alla segretezza delle loro nozze. «Sarà una cerimonia sobria, come ha chiesto la coppia. Non volevano che si sapesse, ma l’afflusso di prenotazioni nelle strutture alberghiere per il 2 luglio ha rotto il segreto», spiega il sindaco. Un segreto che la Turci ha sempre custodito, perché, come spiega in un’intervista a Oggi: «Il mio silenzio ha comunicato che non è necessario dire quello che sei».