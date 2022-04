Flavio Briatore: «Vedo poco mia figlia, ma non la amo di meno»

ROMA - Oltre a Nathan Falco, il 12enne nato dal matrimonio con Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore ha un’altra figlia: è Leni, nata quasi 18 anni fa dalla relazione tra l’imprenditore e la top model Heidi Klum. Briatore non l’ha mai riconosciuta, ma è in contatto con la ragazza che ha incontrato l’ultima volta questa estate. «Con Leni ci siamo visti anche questa estate a Capri, c’erano Elisabetta, Falco, la mamma Heidi, suo marito (il musicista Tom Kaulitz, ndr), i loro figli» ha raccontato Briatore a Repubblica, spiegando che il figlio ha assorbito senza difficoltà la notizia di avere una sorella.

«Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa - ha spiegato Briatore -, e lui mi ha detto ‘papà io già lo sapevo’. Anche perché ormai i ragazzi vanno su Google e scoprono tutto. Ma non me ne aveva mai parlato, probabilmente per pudore. Aspettava che lo facessi io, ma loro si seguivano su Instagram. Avevano fatto tutto prima e meglio di noi adulti». Quanto a Leni, Briatore ha spiegato di ritenere il vero padre della ragazza Seal, il precedente compagno della Klum, che l’ha cresciuta.

«Adoro Leni e sono molto orgoglioso di lei, da poco ha avuto la copertina di Vogue Germania - ha detto l’imprenditore - È non solo bellissima, ma forte e indipendente, entusiasta della vita, anche se io non ho nessun merito in questo e ringrazio Heidi per come l’ha cresciuta. Il problema nella nostra frequentazione sono le distanze, perché vive a Los Angeles. Il padre vero che la ha allevata è stato Seal e io con lui ho un buon rapporto. Con lei non ho il rapporto ‘giorno per giorno’ che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno».