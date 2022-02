Diletta Leotta single: è finita con Giacomo Cavalli

Non sappiamo se Diletta Leotta, dopo la fine della relazione con l’attore turco Can Yaman, sia in cerca o meno del grande amore. Di sicuro, però, la presentatrice non riesce a trovare una certa stabilità sentimentale: secondo il settimanale Diva e Donna, infatti, sarebbe terminata anche la relazione con Giacomo Cavalli. Un rapporto mai confermato ufficialmente dai due, molto bravi a farsi sorprendere insieme solo in poche occasioni e mai in atteggiamenti esplicitamente da coppia.

Fatto sta che il settimanale Chi aveva pizzicato la Leotta e Cavalli insieme a St. Moritz durante lo scorso capodanno: i due si erano conosciuti in autunno a Ibiza grazie ad alcuni in comune. Secondo quanto riportato oggi da Diva e Donna, la storia tra la presentatrice e Cavalli - 29enne laureato in Economia e Gestione Aziendale ma che lavora come modello - sarebbe partita in quarta per poi spegnersi senza grandi drammi da parte di entrambi.

La Leotta torna single, dunque, e scommettiamo che ora siti e giornali di gossip torneranno a marcarla strettissima per conoscere la sua prossima conquista.