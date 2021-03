Arisa mostra il seno sul web: «Ho delle deliziose smagliature»

ROMA - Negli ultimi tempi Arisa ha fatto dell’accettazione del proprio corpo un vero e proprio cavallo di battaglia. La cantante ha postato spesso foto che hanno destato anche un po’ di scandalo per mostrare le sue curve e invitare i suoi follower ad accettarsi così come sono. In uno dei suoi ultimi post, Arisa si mostra in reggiseno e inquadra il seno, spiegando di trovarlo irresistibile.

«Quando ero piccola il mio seno era un grande problema. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. È meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa», ha spiegato Arisa ai follower. A influenzare questo processo di crescita e accettazione di se stessa è stato anche l’incontro con Andrea Di Carlo, il manager che è diventato anche il compagno della cantante. «Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati. In più Andrea adora la mia pancia, e quando sto per inc…rmi mi fa ridere».

Proprio la presenza di Andrea l’ha aiutata a risolvere le sue insicurezze: «Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella - ha detto Arisa - perché mi affranca del dubbio di non esserlo, ed è un problema in meno. Sentirmi apposto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare. Tutto il contrario di ciò che ci raccontiamo. E non parlo solo di un ipotetico partner. Tempo bello da passare con le amiche, persone di famiglia, gente con cui ci si trova bene».