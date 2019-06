Clarissa Marchese ammette: «Ho avuto cattivo gusto»

MILANO - Clarissa Marchese ha chiesto nuovamente scusa ai suoi follower dopo che la settimana scorsa aveva risposto in maniera piuttosto brusca ad alcuni utenti di Instagram che l'avevano accusata di aver strumentalizzato il suo matrimonio con Federico Gregucci per aver un ritorno economico dagli sponsor.

L'ex protagonista di "Uomini e Donne", visto che la polemica non sembra essersi ancora sopita, è tornata sulla questione: «Ho scritto uno sfogo di cui mi sono subito pentita. Ammetto che era una frecciatina di cattivo gusto ma mirata verso quelle persone crudeli che sono sui social solo per insultare. È stato criticato il mio vestito, ho voluto spiegare il mio punto di vista. Sono stata impulsiva, lo riconosco». «Ho accumulato tanto stress e quando mi hanno attaccata non avevo una corazza di ferro spessa venti centimetri per farmi scivolare tutto addosso. Non è così purtroppo, siamo fatti di carne e ossa... Spero che le persone lo capiscano», ha aggiunto Clarissa.

La 25enne ha poi rivelato di aver avuto diversi problemi proprio il giorno del suo matrimonio e di essere stata costretta anche a cambiare location all'ultimo momento, cosa che le ha creato ulteriore stress. «Il matrimonio doveva essere diverso: una parte della festa avrebbe dovuto svolgersi all'aperto ma il tempo non l'ha permesso. All'interno della chiesa poi c'era molto rumore, c'erano tantissime persone, e all'inizio ero abbastanza scossa da tutti questi contrattempi», ha spiegato la Marchese.