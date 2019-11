Riaperto giovedì il sipario su Locarno On Ice

LOCARNO – Piazza Grande nel periodo natalizio diventa un grande salotto di ghiaccio grazie a Locarno On Ice, kermesse invernale che puntualmente attira oltre 150'000 visitatori. La prima edizione di Locarno On Ice risale al dicembre del 2005, svoltasi per iniziativa dell’omonima associazione che ha subito ottenuto l’appoggio della Città di Locarno. Il Municipio ha infatti sostento l'idea di animazione invernale della Piazza, in quel periodo solitamente triste e deserta.

La vasta piattaforma della manifestazione occupa oltre i 2/3 della Piazza Grande (quest’anno le strutture sono lievitate ulteriormente). Ricoperta da un tappeto rosso, accoglie una pista di ghiaccio, quattro grandi cupole trasparenti in plexiglas adibite a lounge bar, ribattezzate “igloo” dai visitatori, e una schiera di casette gastronomiche.

Oggi Locarno On Ice, con i suoi oltre 150’000 mila visitatori, è il punto d’incontro invernale preferito per grandi e piccini di tutta la regione e attira pure un gran numero di turisti. Nel corso degli anni la manifestazione si è allungata nel tempo, aprendo i battenti l'ultimo giovedì di novembre fino all'Epifania, e si è arricchita di numerosi eventi e concerti. Un'edizione ne conta in tutto oltre una sessantina, fra cui l’imperdibile notte di Capodanno.

Il momento più romantico per godersi Locarno On Ice è la sera, quando Piazza Grande e i palazzi storici che la incorniciano sono immersi in un magico balletto di luci multicolori e in avvolgenti profumi di spezie che diffondono una calda atmosfera natalizia. La visita a questo evento è anche l’occasione per scoprire le vicine viuzze della Città Vecchia di Locarno. Un’opportunità quindi per combinare le giravolte sul ghiaccio in pieno centro città con lo shopping natalizio nelle innumerevoli boutiques.

Da non perdere il ricco programma di concerti live, quest’anno proposto su un nuovo palco. In cartellone: The Shooting Stars (questa sera), Charlie Roe (29 novembre), Vascojam con Alain Scherrer (7 dicembre), Giò DeSfàa (13 dicembre). L’inizio dei concerti è fissato per le 21:15.

Testo a cura di Claudio Rossetti

Contatto: newsblog@viaggirossetti.ch

Link utile: www.viaggirossetti.ch