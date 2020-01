Locarno On Ice baciata dalla voglia di comunità

LOCARNO - La voglia di stare insieme e la solidarietà battono il dicembre più piovoso degli ultimi 50 anni. Il bel tempo e le miti temperature del periodo festivo premiano i visitatori tra Natale e l’Epifania. Con un elegante balletto sul ghiaccio delle befane eseguito dalle ragazze del Club Pattinaggio Ascona s’è conclusa lunedì la 15a edizione di Locarno On Ice

È durata ben 47 giorni, con quasi due settimane importunate da abbondante pioggia e giorni festivi accompagnati dal sole, la 15a edizione di Locarno On Ice che s’è conclusa lunedì in Piazza Grande a Locarno con il tradizionale balletto sul ghiaccio delle befane. Con ben 95 eventi, fra cui 26 spettacoli per bambini, 5 esibizioni sul ghiaccio, 2 lezioni di curling, 6 lezioni di pattinaggio, 6 pomeriggio di sferruzzamento, 9 giornate speciali, una trentina di concerti live, che hanno portato sul palco di Locarno On Ice molti nomi della scena musicale regionale e non solo, oltre agli innumerevoli abbracci morbidosi del Pinguino Pango, l’amata manifestazione dell’inverno ticinese ha attirato oltre 150'000 visitatori. A partire dall’inizio delle festività Piazza Grande ha potuto registrare un numero di turisti superiore alle ultime edizioni, forse complice la mite temperatura che ci ha accompagnato nel nuovo anno.

Oltre alla voglia di “comunità”, il successo è certamente dovuto a un insieme di fattori: la suggestiva scenografia, l’estetica della piattaforma, il calore del suo pubblico che lo ha eletto a salotto invernale di Piazza Grande, ma anche i numerosi eventi che punteggiano la manifestazione lungo tutta la sua durata.

Un programma ricco - Inaugurata il 21 di novembre dal sindaco di Locarno Alain Scherrer, la 15a edizione Locarno On Ice ha ospitato diversi eventi. Alcuni di questi sono il frutto di collaborazioni, come quella tra le banche Raiffeisen del Locarnese e Valli, sponsor principale, e il Valle Maggia Magic blues, oppure la tradizionale giornata in cui i giocatori di hockey dell’Ambri e del Lugano si incontrarno con i ragazzi grazie alla collaborazione con lo sponsor Zurich, oppure ancora il pomeriggio dedicato ai bimbi dall’Ente Iniziative del Locarnese. Altri eventi a scopo benefico o volti a sensibilizzare il pubblico a problematiche ambientali, fra cui il Risotto della GILDA dei cuochi ristoratori a favore della Società Svizzera Sclerosi Multipla, “Sferruzziamo” a favore della ricerca contro il cancro, a cura della Bottega della Lana di Locarno con la Corsa della Speranza e la Fondazione per la ricerca sul cancro in Ticino, “All’ospedale giocando” per portare gioia ai bambini ammalati, “La giornata dei diritti del Fanciullo” con la presenza del Gruppo 20 novembre per i diritti del bambino, “il Café des signes”, una giornata per insegnare al pubblico la lingua dei segni che serve a comunicare con le persone che hanno perso l’udito, in collaborazione con la Federazione svizzera dei Sordi, e le attività per sensibilizzare all’utilizzo responsabile delle risorse con Fatti e non parole, proposte da coop e le le narrazioni a sfondo climatico con le avventure del Pinguino Pango.

Opportunità lavorativa - Va notato che col passare degli anni Locarno On Ice è diventata anche un’opportunità di lavoro per studenti e per molte persone che sono impiegate di solito solo in estate in campo turistico o gastronomico. La manifestazione ha infatti dato impiego a un’ottantina di persone, se si calcolano solo i collaboratori diretti, senza contare tutti coloro che hanno lavorato nelle casette gastronomiche presenti sulla piattaforma.

«Un tocco di magia» - Volendo riassumere il bilancio con le parole del sindaco di Locarno Alain Scherrer: «Locarno On Ice ha portato nell’inverno locarnese un tocco di magia che si chiama “comunità”. Ha creato uno spazio che permette alle persone di tutte le età di incontrarsi, di parlarsi, di riunirsi, di nutrirsi in ogni senso, o anche solo semplicemente e piacevolmente di “stare”, con tranquillità. Locarno On Ice è oramai un imperdibile catalizzatore per tutta la comunità».