Disoccupazione frontalieri, le regole potrebbero cambiare

Per chi vuole avere una panoramica più completa esiste anche NuoviFrontalieri.ch, un video corso gratuito e aggiornato dedicato al frontalierato, nel quale vengono affrontati in venti capitoli temi come contratto e permesso di lavoro, busta paga, secondo pilastro, assegni familiari, differenze tra vecchi e nuovi frontalieri, pagamento dello stipendio e previdenza. Una parte specifica del corso è dedicata proprio all’Assicurazione contro la Disoccupazione (AD), con una spiegazione di chi ne ha diritto, come funziona la copertura e quali sono i passaggi da seguire quando si perde il posto di lavoro.



Può essere uno strumento utile soprattutto perché le regole tra Italia e Svizzera coinvolgono contemporaneamente sistemi fiscali, previdenziali e amministrativi differenti, con procedure che non sempre risultano intuitive per chi affronta per la prima volta un impiego in Ticino.

