Disoccupazione frontalieri, le regole potrebbero cambiare
Perché la Svizzera dice no alla riforma UE
Perché la Svizzera dice no alla riforma UE
Per i lavoratori frontalieri che ogni giorno attraversano il confine tra Italia e Svizzera potrebbe cambiare uno degli aspetti più importanti, ma anche meno conosciuti, del sistema previdenziale: chi deve pagare l’indennità di disoccupazione nel caso in cui il lavoratore perda il proprio impiego.
Oggi un frontaliere residente in Italia che lavora in Svizzera, in caso di disoccupazione completa, fa generalmente riferimento al sistema italiano e può quindi accedere alla NASpI, naturalmente nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. Le nuove regole approvate dall’Unione europea puntano però a modificare proprio questo principio, facendo ricadere in molti casi il pagamento della disoccupazione sul Paese nel quale il lavoratore ha svolto la propria ultima attività.
Una modifica che, se venisse recepita anche nei rapporti tra Svizzera e Unione europea, avrebbe conseguenze particolarmente importanti per le migliaia di frontalieri italiani impiegati in Canton Ticino. Ed è proprio per questo motivo che la politica svizzera ha iniziato a muoversi.
Come funziona oggi la disoccupazione per un frontaliere
Il sistema attualmente in vigore parte da un principio piuttosto semplice: quando un lavoratore frontaliere perde completamente il proprio posto di lavoro, la competenza per l’indennità di disoccupazione spetta normalmente allo Stato nel quale risiede, anche se durante il periodo lavorativo i contributi sono stati versati nel Paese in cui si trovava il datore di lavoro.
La regola è indicata chiaramente anche dalla SECO, la Segreteria di Stato dell’economia svizzera, secondo cui, in caso di disoccupazione completa, i cosiddetti “veri lavoratori frontalieri” ricevono le prestazioni nello Stato di residenza.
Nel caso più comune per chi vive nelle province di Como, Varese o Verbano-Cusio-Ossola e lavora in Canton Ticino, questo significa quindi rivolgersi all’Italia.
Anche l’INPS, nella propria pagina dedicata alla disoccupazione dei lavoratori frontalieri, conferma che la prestazione viene erogata dallo Stato di residenza e che, per i lavoratori residenti in Italia, vengono applicate le regole previste dalla NASpI.
Questo non significa però che gli anni lavorati in Svizzera vengano ignorati. Per verificare il diritto alla prestazione, infatti, possono essere presi in considerazione anche i periodi assicurativi e contributivi maturati nello Stato dell’ultima occupazione.
Cosa vuole cambiare l’Unione europea
È proprio questo meccanismo che la nuova normativa europea punta a modificare.
Il 28 settembre 2026 il Consiglio dell’Unione europea ha dato il via libera definitivo alla revisione delle regole per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, un insieme di norme che riguarda diversi ambiti, dalla disoccupazione alle prestazioni familiari, passando per i lavoratori distaccati e per chi svolge la propria attività in più Stati.
Per quanto riguarda la disoccupazione, la novità più significativa è che un lavoratore che abbia svolto la propria attività in un altro Stato per almeno 22 settimane consecutive potrà, nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione nazionale, ricevere l’indennità dal Paese dell’ultima occupazione, anziché da quello di residenza.
Per capire la portata della novità basta fare un esempio concreto. Un lavoratore residente a Como che lavora da tempo a Lugano e perde il proprio impiego, con le regole attuali si rivolge normalmente all’Italia per ottenere la prestazione di disoccupazione; con il nuovo sistema europeo, qualora questo venisse applicato anche alla Svizzera, potrebbe invece essere il sistema svizzero a doversi fare carico dell’indennità.
La riforma prevede inoltre che il periodo minimo durante il quale una persona può continuare a percepire la propria indennità mentre cerca lavoro in un altro Paese venga portato da tre a sei mesi.
Perché una decisione dell’UE riguarda anche la Svizzera
A questo punto può sorgere spontanea una domanda: se la Svizzera non fa parte dell’Unione europea, perché una modifica approvata da Bruxelles dovrebbe riguardare i frontalieri che lavorano in Ticino?
La risposta si trova nell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e UE, attraverso il quale la Confederazione partecipa al coordinamento europeo in diversi ambiti della sicurezza sociale, compresa proprio la disoccupazione.
La Confederazione spiega sul proprio portale dedicato all’Accordo sulla libera circolazione che le regole di coordinamento si applicano, tra le altre cose, alle prestazioni di vecchiaia, invalidità, malattia, maternità e disoccupazione.
Questo non significa però che ogni nuova disposizione europea diventi automaticamente applicabile in Svizzera. Le modifiche devono passare attraverso i meccanismi previsti dagli accordi tra Berna e Bruxelles, ed è proprio in questa fase che si sta aprendo il confronto politico.
La Svizzera teme costi aggiuntivi fino a 900 milioni di franchi
Il motivo per cui la questione ha attirato così tanta attenzione in Svizzera è soprattutto economico.
Nel giugno 2026 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati ha esaminato le conseguenze della riforma europea e ha evidenziato che, nel caso di recepimento delle nuove norme, l’assicurazione contro la disoccupazione svizzera potrebbe dover sostenere costi supplementari compresi tra 600 e 900 milioni di franchi ogni anno.
La stima nasce dal fatto che oggi la Svizzera incassa i contributi contro la disoccupazione versati dai frontalieri, ma quando questi perdono il lavoro non deve necessariamente finanziare per intero la loro successiva indennità. Secondo i dati presentati dal Consiglio federale al Parlamento, i frontalieri versano ogni anno circa 600 milioni di franchi all’assicurazione contro la disoccupazione svizzera, mentre la Confederazione rimborsa agli Stati UE circa 300 milioni di franchi per le prestazioni erogate ai lavoratori rimasti senza impiego.Con le nuove regole questo equilibrio cambierebbe, perché sarebbe la Svizzera a dover assumere direttamente una parte molto più consistente degli oneri legati alla disoccupazione dei lavoratori che hanno svolto qui la propria ultima attività.
Le stime ufficiali indicano che la spesa lorda dell’assicurazione contro la disoccupazione potrebbe arrivare tra 900 milioni e 1,2 miliardi di franchi all’anno e che potrebbero essere necessari anche tra 75 e 100 nuovi consulenti del personale per gestire il maggiore carico di lavoro.
Il Parlamento svizzero ha già detto no
La questione è arrivata anche in Parlamento e il 17 settembre 2026 il Consiglio nazionale ha approvato, con 109 voti favorevoli, 72 contrari e 5 astensioni, una mozione che chiede al Consiglio federale di comunicare all’UE la volontà della Svizzera di non recepire le nuove disposizioni sulla disoccupazione dei frontalieri.
Il dossier si inserisce nel più ampio confronto sui rapporti tra Svizzera e Unione europea e mostra quanto il tema sia considerato rilevante a Berna, soprattutto per i Cantoni con un numero elevato di lavoratori provenienti dai Paesi confinanti.
È importante, tuttavia, distinguere la discussione politica dalla situazione concreta dei lavoratori: per il momento le modalità con cui un frontaliere Italia-Svizzera richiede la disoccupazione non sono cambiate.
Cosa deve fare oggi un frontaliere che perde il lavoro
Chi vive in Italia e perde oggi un lavoro svolto in Svizzera deve quindi continuare a fare riferimento alle regole attualmente in vigore, senza considerare la riforma europea come già applicabile.
L’INPS specifica che il lavoratore frontaliere residente in Italia deve rivolgersi allo Stato di residenza e che, per ottenere la NASpI, vengono tenuti in considerazione anche i periodi di assicurazione maturati all’estero. Tra la documentazione utilizzata nella procedura rientra, per esempio, il documento portatile U1, che certifica i periodi assicurativi maturati nello Stato dell’ultima occupazione.
La materia, peraltro, è più articolata di quanto possa sembrare, perché il diritto alla disoccupazione rappresenta soltanto uno dei numerosi aspetti previdenziali e amministrativi che un lavoratore deve conoscere quando decide di lavorare oltreconfine.
Per chi vuole avere una panoramica più completa esiste anche NuoviFrontalieri.ch, un video corso gratuito e aggiornato dedicato al frontalierato, nel quale vengono affrontati in venti capitoli temi come contratto e permesso di lavoro, busta paga, secondo pilastro, assegni familiari, differenze tra vecchi e nuovi frontalieri, pagamento dello stipendio e previdenza. Una parte specifica del corso è dedicata proprio all’Assicurazione contro la Disoccupazione (AD), con una spiegazione di chi ne ha diritto, come funziona la copertura e quali sono i passaggi da seguire quando si perde il posto di lavoro.
Può essere uno strumento utile soprattutto perché le regole tra Italia e Svizzera coinvolgono contemporaneamente sistemi fiscali, previdenziali e amministrativi differenti, con procedure che non sempre risultano intuitive per chi affronta per la prima volta un impiego in Ticino.
Per i frontalieri non cambia ancora nulla, ma il dossier va seguito
La notizia, quindi, non è che da domani la Svizzera inizierà a pagare la disoccupazione a tutti i frontalieri italiani. La novità è che l’Unione europea ha appena approvato un sistema che sposta maggiormente la responsabilità delle prestazioni sul Paese dell’ultima occupazione, mentre la Svizzera sta discutendo se e come opporsi al recepimento di questa modifica.
Per un frontaliere residente in Italia e impiegato in Canton Ticino, oggi continuano a valere le regole già conosciute e, in caso di perdita completa dell’impiego, la prestazione resta generalmente di competenza dello Stato italiano.
Il tema merita però di essere seguito con attenzione nei prossimi mesi, perché un eventuale cambiamento avrebbe conseguenze concrete sia per i lavoratori sia per le finanze pubbliche svizzere: cambierebbe il Paese responsabile del pagamento, cambierebbero potenzialmente l’importo e la durata delle prestazioni applicabili e cambierebbe anche il sistema attraverso il quale il disoccupato viene seguito nella ricerca di una nuova occupazione.
Per le regioni di confine, e in particolare per il Canton Ticino e le province italiane da cui ogni giorno arrivano decine di migliaia di lavoratori, non si tratta quindi di una discussione astratta tra Berna e Bruxelles, ma di una questione che potrebbe avere un impatto diretto sulla vita economica dei frontalieri.
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