Frontalieri e smart working: quante giornate si possono lavorare dall'Italia senza problemi fiscali?
Lavorare per un'azienda svizzera senza attraversare ogni giorno il confine è ormai una possibilità concreta per molti frontalieri. Ma quante giornate si possono trascorrere in smart working dall'Italia senza creare problemi fiscali o previdenziali?
La risposta breve è: fino al 25% del tempo di lavoro, per quanto riguarda le regole fiscali previste dall'accordo tra Italia e Svizzera.
Dal 2026 questa possibilità non è più legata a una misura temporanea. Il protocollo che disciplina il telelavoro dei frontalieri è infatti entrato definitivamente in vigore il 9 febbraio 2026 ed è applicabile retroattivamente dal 1° gennaio 2024.
Smart working dei frontalieri: la soglia fiscale è del 25%
La regola più importante riguarda il fisco.
Un lavoratore frontaliere può svolgere fino al 25% della propria attività lavorativa dal domicilio in Italia, senza che questo modifichi il proprio status fiscale di frontaliere.
In altre parole, entro questa soglia le giornate svolte da casa vengono considerate, ai fini dell'imposizione prevista dall'accordo tra Italia e Svizzera, come giornate lavorate presso il datore di lavoro svizzero.
La regola vale anche per i lavoratori che rientrano nel regime transitorio dei cosiddetti “vecchi frontalieri”.
Quanti giorni di smart working sono il 25%?
Tradotto nella vita quotidiana, il 25% significa indicativamente un giorno alla settimana, anche se il calcolo corretto deve essere effettuato sul tempo di lavoro complessivo e non semplicemente contando le settimane.
Per esempio, su una settimana lavorativa di cinque giorni, un giorno di telelavoro equivale al 20% del tempo di lavoro.
Due giorni a settimana corrisponderebbero invece al 40%, superando quindi la soglia fiscale del 25%.
Per questo motivo un'organizzazione del tipo:
4 giorni in Svizzera + 1 giorno in smart working dall'Italia
può generalmente rientrare nel limite fiscale previsto.
Al contrario:
3 giorni in Svizzera + 2 giorni da casa
porterebbe normalmente il telelavoro al 40%, quindi oltre il limite previsto dall'accordo fiscale Italia-Svizzera.
Il calcolo concreto può comunque dipendere dall'organizzazione del lavoro durante l'anno, dalle ferie e da eventuali altre assenze.
Attenzione: fisco e contributi sociali non hanno la stessa soglia
Qui nasce uno degli equivoci più frequenti.
La soglia fiscale del 25% non coincide necessariamente con quella prevista per le assicurazioni sociali.
Dal punto di vista previdenziale, infatti, Svizzera e numerosi Paesi europei partecipano a un accordo multilaterale che consente, in presenza delle condizioni previste, di continuare a essere soggetti al sistema previdenziale dello Stato del datore di lavoro anche quando il telelavoro transfrontaliero arriva fino al 49,9% del tempo lavorativo.
L'Italia rientra nel sistema applicabile con la Svizzera.
In pratica, quindi, un frontaliere potrebbe trovarsi in una situazione nella quale il telelavoro è ancora compatibile con le regole previdenziali, ma ha già superato la soglia fiscale del 25%.
È proprio per questo motivo che non basta chiedersi semplicemente: “quanti giorni posso lavorare da casa?”
Bisogna distinguere almeno tra:
- fiscalità;
- previdenza sociale;
- diritto del lavoro;
- condizioni previste dal contratto con il datore di lavoro.
Cosa succede se si supera il 25%?
Superare il 25% non significa automaticamente che sia vietato lavorare da casa.
Significa però che vengono meno le condizioni fiscali speciali previste per il telelavoro dei frontalieri dall'accordo Italia-Svizzera.
Da quel momento la situazione fiscale può diventare più complessa, perché una parte dell'attività viene effettivamente svolta nello Stato di residenza.
È quindi importante che azienda e lavoratore verifichino preventivamente le conseguenze di una quota di smart working superiore al limite.
Il portale ufficiale della Confederazione sottolinea proprio che il telelavoro transfrontaliero richiede un coordinamento tra diritto fiscale, assicurazioni sociali e diritto del lavoro.
Lo smart working dovrebbe essere scritto nel contratto
Un altro elemento da non sottovalutare riguarda il contratto di lavoro.
La Confederazione raccomanda di indicare esplicitamente nel contratto:
- quale diritto del lavoro si applica;
- se il telelavoro dall'estero è consentito;
- in quale misura può essere svolto.
Questo è particolarmente importante perché, se una parte significativa dell'attività viene svolta stabilmente fuori dalla Svizzera, possono sorgere questioni anche sull'applicazione del diritto del lavoro.
Consulta la guida ufficiale della Confederazione sul telelavoro dei frontalieri
Dal 2027 ci sarà anche lo scambio automatico dei dati salariali
La questione del telelavoro si inserisce inoltre in un quadro di collaborazione fiscale sempre più stretto tra Italia e Svizzera.
Il Consiglio federale ha deciso che dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore la legge federale sullo scambio automatico internazionale delle informazioni relative ai dati salariali.
La misura creerà la base legale necessaria per lo scambio automatico delle informazioni previsto anche dall'accordo con l'Italia.
Questo significa che nei prossimi anni diventerà sempre più importante che le informazioni relative a salario, residenza e modalità di lavoro transfrontaliero siano coerenti e correttamente gestite.
Lavorare da casa non cambia un'altra caratteristica del frontaliere: lo stipendio resta in franchi
Che si lavori quattro o cinque giorni alla settimana fisicamente in Svizzera, per molti frontalieri rimane una caratteristica fondamentale: lo stipendio viene ricevuto in franchi svizzeri mentre buona parte delle spese familiari viene sostenuta in euro.
Mutuo, affitto, bollette, spesa e altre uscite quotidiane sono spesso denominate in EUR.
Per questo motivo, oltre alla fiscalità dello smart working, rimane importante anche la gestione del cambio CHF/EUR.
CambiaValute.ch permette ai frontalieri di convertire online i propri franchi svizzeri in euro. Il cliente può visualizzare il tasso applicato prima di confermare l'operazione e ricevere successivamente gli euro sul proprio conto tramite bonifico.
Il servizio è pensato proprio per chi riceve lo stipendio in CHF e vive in Italia, consentendo di gestire il cambio senza recarsi fisicamente in banca o in un ufficio di cambio.
Scopri come funziona CambiaValute.ch
Frontalieri e smart working: la regola da ricordare
Per chi lavora in Svizzera e vive in Italia, la possibilità di lavorare da casa è oggi molto più chiara rispetto al passato.
La soglia fiscale di riferimento è il 25% del tempo lavorativo.
In termini pratici, per un normale impiego a tempo pieno un giorno di home office alla settimana rientra generalmente nella soglia. Due giorni alla settimana, invece, la superano.
Bisogna però evitare di considerare il 25% come un limite valido per qualsiasi aspetto.
Fisco, previdenza sociale e diritto del lavoro seguono regole differenti e devono essere valutati insieme.
Per questo, soprattutto quando lo smart working diventa regolare o supera un giorno alla settimana, è consigliabile che lavoratore e azienda definiscano chiaramente le modalità di telelavoro e ne verifichino le conseguenze fiscali e previdenziali.
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