I social fanno male alla democrazia? Sempre più persone pensano di sì

Informati, ma manipolabili



Considerando tutti i 37 Paesi, la maggioranza resta positiva: una mediana del 55% ritiene che i social abbiano fatto bene alla democrazia, contro il 35% di parere opposto. Il 77% pensa che abbiano reso le persone più informate e il 60% che abbiano dato ai cittadini una voce più significativa in politica. Allo stesso tempo, però, il 79% ritiene che abbiano reso più facile manipolare le persone con notizie false e il 68% che abbiano accentuato le divisioni politiche. In Italia il dato sulla manipolazione sale all'88%. C'è poi una chiave di lettura generazionale. I giovani sono quasi ovunque più positivi: nel Regno Unito il 60% dei 18-34enni considera i social un bene per la democrazia, contro il 31% degli over 50. Ma sono anche quelli che ne vedono meglio i rischi: non li idealizzano, ne riconoscono contemporaneamente pregi e difetti.

