L’AI fa scrivere più in fretta, ma fa davvero risparmiare tempo?

È un resoconto, quello su cui si basa questo articolo, in cui ci riconosciamo non completamente ma di certo per larghi tratti. Nel comparto dedicato al copywriting, il team di Linkfloyd sfrutta in profondità il potenziale dell’intelligenza artificiale sin dal 2022, soprattutto in alcune precise fasi del processo creativo. In alcune, quindi, ma non in tutte. Un indirizzo che ritroviamo anche nel resoconto di HubSpot, che ha deciso di non delegare alla macchina alcuni degli elementi che considera decisivi per mantenere sempre sopra una certa soglia la qualità dei propri contenuti: il giudizio editoriale, ad esempio, ma anche la solidità delle fonti, le prospettive originali e la strategia, che restano responsabilità degli autori. Tornando all’esperienza diretta di Linkfloyd e focalizzando il discorso sulla scrittura in senso stretto, siamo convinti che intelligenza e creatività umane restino centrali, anche perché ad uno sguardo meno superficiale, o se preferite più “tecnico”, i pattern linguistici dei modelli attuali ci appaiono troppo spesso come veri e propri “template”, piatti, scontati. E anche per noi, forse proprio perché scegliamo di lavorare con attenzione e senza scorciatoie, la riduzione dei tempi di produzione si è rivelata molto più contenuta di quanto ci si potesse aspettare. A cambiare è stato soprattutto il metodo: il flusso di lavoro, la sua organizzazione, la scelta delle fasi da delegare alla macchina. Juviler, non a caso, chiude il suo racconto con un’osservazione che va oltre i numeri: dopo un anno, alcuni dei suoi autori dicono di sentirsi di nuovo “veri scrittori”. Il motivo, spiega, sta nel fatto che il team non ha mai rinunciato a ciò che rendeva i suoi contenuti di qualità.