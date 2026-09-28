AI aperta o chiusa? In Ticino il duello tra le principali visioni sull'intelligenza artificiale

Da una parte, dunque, i sostenitori dell'AI integrata, che il fronte avversario preferisce chiamare "chiusa"; dall'altra quelli dell'AI aperta, basata su modelli open-weights e open-source. Due fronti che le imprese del territorio si trovano a dover valutare, spesso senza però avere la possibilità di ascoltare, una dopo l'altra, le posizioni - e quindi le argomentazioni - di entrambe le parti in gioco. L'evento, al quale è possibile partecipare gratuitamente previa registrazione al link https://luma.com/v717tqzl, si svolge in partnership con Salesforce, Linkfloyd, Acer Europe, People Plus, Moresi, Fidigit, EsseLab e Original, e rientra nel calendario delle Swiss {ai} Weeks nazionali, il più grande movimento sull'intelligenza artificiale in Svizzera. «Sul tema dell'intelligenza artificiale in azienda circolano soprattutto risposte prudenti, che troppo spesso finiscono per non aiutare nessuno a decidere», evidenzia Gaetano Biondo, direttore del capitolo ticinese di AI Salon, referente in Ticino per le Swiss {ai} Weeks e fondatore di Linkfloyd, che modererà l'evento. «L'essenza stessa di questa iniziativa sarà chiedere, a chi lavora ogni giorno con questa tecnologia, di difendere davvero la propria posizione, compresa la parte più scomoda, quella contro l'alternativa. Ma alla fine - conclude Biondo - il vero e unico vincitore sarà il pubblico, che per una volta avrà l'opportunità di ascoltare delle tesi argomentate fino in fondo e non appiattite sui soliti "dipende"».

