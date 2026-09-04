Il racconto del tuo brand non è più una somma di link: è una sintesi scritta dall'AI

Attiviamo per un istante l’immaginazione: c’è un potenziale cliente che sta valutando se affidarsi alla tua azienda. Nel 2015 avrebbe cercato il tuo nome su Google e si sarebbe fatto un'idea sfogliando qualche risultato, pesando da sé le fonti. Oggi, a settembre 2026 - e ormai da qualche anno - verosimilmente compirà un’azione diversa su un canale diverso: aprirà ChatGPT (o Gemini o Claude o una qualsiasi AI generativa) e chiederà, semplicemente, quanto sei affidabile, ricevendo una risposta. Sì, una sintesi compatta e formulata in linguaggio naturale, costruita sulla base delle informazioni che il sistema conosce o riesce a recuperare: una recensione, un vecchio articolo, una scheda di categoria talvolta mai aggiornata, un commento in un forum, eccetera.Quella sintesi, in un certo senso, è già stata scritta. Solo che non l'hai scritta tu.