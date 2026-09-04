Il racconto del tuo brand non è più una somma di link: è una sintesi scritta dall'AI
Prima di contattarti, sempre più persone chiedono a un'intelligenza artificiale chi sei e cosa vali. Non ricevono un elenco di fonti da valutare, ma una risposta unica, già confezionata.
Attiviamo per un istante l’immaginazione: c’è un potenziale cliente che sta valutando se affidarsi alla tua azienda. Nel 2015 avrebbe cercato il tuo nome su Google e si sarebbe fatto un'idea sfogliando qualche risultato, pesando da sé le fonti. Oggi, a settembre 2026 - e ormai da qualche anno - verosimilmente compirà un’azione diversa su un canale diverso: aprirà ChatGPT (o Gemini o Claude o una qualsiasi AI generativa) e chiederà, semplicemente, quanto sei affidabile, ricevendo una risposta. Sì, una sintesi compatta e formulata in linguaggio naturale, costruita sulla base delle informazioni che il sistema conosce o riesce a recuperare: una recensione, un vecchio articolo, una scheda di categoria talvolta mai aggiornata, un commento in un forum, eccetera.Quella sintesi, in un certo senso, è già stata scritta. Solo che non l'hai scritta tu.
I numeri dicono che non è uno scenario futuro
Secondo l'indagine Americans and AI 2026 del Pew Research Center, circa la metà degli adulti statunitensi utilizza ormai chatbot AI - erano un terzo appena due anni fa - e un quarto del totale li consulta quotidianamente.Ma il dato che conta di più, per chi fa impresa, probabilmente è soprattutto un altro: la ricerca di informazioni è la forma di utilizzo più diffusa in assoluto, indicata da circa quattro persone su dieci tra gli intervistati. Sei americani su dieci, peraltro, dichiarano di leggere le sintesi generate dall'AI in cima ai risultati di ricerca.
Sono dati d’oltreoceano, chiaro, che quindi vanno letti più come indicazione di tendenza che come fotografia sovrapponibile a un contesto come quello ticinese. Ma la direzione è inequivocabile, e chi lavora quotidianamente sulla visibilità online la vede già nei numeri dei propri clienti.
Perché le piccole imprese rischiano più delle grandi
C’è un passaggio a dir poco rilevante. Verrebbe da pensare che il problema riguardi soprattutto i grandi marchi, quelli maggiormente esposti al ciclo mediatico. Eppure, sotto un altro profilo, le piccole imprese possono essere persino più vulnerabili. Una multinazionale ha centinaia di fonti autorevoli che ne parlano, così il modello dispone di materiale in abbondanza e tende a mediarlo. Quando, invece, il materiale disponibile è scarno, ogni singolo frammento può pesare enormemente e le poche fonti terze disponibili - che non controlli - finiscono per assumere un'importanza maggiore. Meno presenza digitale non significa, pertanto, un’inferiore esposizione, ma un controllo ridotto su ciò che viene detto di te.
La buona notizia è lo scetticismo
C'è però un secondo dato, nella stessa ricerca, che offre una prospettiva altrettanto interessante. Circa due terzi degli intervistati ritengono che l'AI stia avanzando troppo in fretta, e sette su dieci temono che la diffusione dell'AI possa rendere meno sicure le proprie informazioni personali. L'adozione è di massa, manco a dirlo, ma la fiducia attribuita alla tecnologia in questione no. Le persone utilizzano questi strumenti, ma poi, spesso, tendono a cercare verifiche.
Ed è esattamente per questo che la risposta non può essere una scorciatoia tecnica per “manipolare” un algoritmo. Chi ottiene risultati positivi lo fa attraverso la pubblicazione di materiale solido: contenuti propri, aggiornati, coerenti, verificabili. Quel materiale, infatti, deve superare due esami consecutivi: la sintesi della macchina e il controllo dell'essere umano, che arriva subito dopo. Probabilmente, si tratta di un lavoro meno spettacolare di quanto promettano certe soluzioni miracolose, ok, ma è l'unico che poi regge davvero nel tempo.
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Articolo a cura di Linkfloyd Sagl, agenzia di marketing e comunicazione in Ticino.
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