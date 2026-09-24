Mentre ci chiediamo se l’AI ci distruggerà, Claude ha scoperto qualcosa di nuovo nel DNA

Freniamo però l'eventuale sussulto di entusiasmo, perché la tentazione di gridare al "nuovo CRISPR" è forte. Non sappiamo ancora a cosa serva ART, e lo studio è per ora un pre-print, non ancora sottoposto alla verifica della comunità scientifica. Come ha osservato su The Conversation l'informatico Dimitri Perrin, il sistema somiglia a CRISPR nella struttura, ma non ci sono prove che gli somigli anche nella funzione. Inoltre, il risultato non è facile da replicare: Anthropic ha ripetuto la stessa ricerca altre dieci volte, e in nessuna gli agenti hanno individuato di nuovo l’array di ripetizioni. La vera notizia, quindi, non è tanto cosa sia stato trovato, ma come: Claude ha ricevuto un obiettivo ampio e ha scelto - da sé - quali piste seguire e quale risultato segnalare agli scienziati. Un'inversione di ruolo interessante, pertanto, con l'AI che nel caso in questione non si limita a rispondere alle domande dei ricercatori, ma contribuisce a decidere quali domande valga la pena porsi.

