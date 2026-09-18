L'intelligenza artificiale al servizio dei comuni ticinesi (e della loro memoria)
A Bellinzona, nella Sala del Consiglio Comunale, il 5 ottobre si svolgerà “Memoria Viva”, un’iniziativa dedicata a chi si occupa del settore pubblico, per scoprire come l'AI possa raccogliere e conservare archivi, testimonianze e voci di una comunità.
A Bellinzona, nella Sala del Consiglio Comunale, il 5 ottobre si svolgerà “Memoria Viva”, un’iniziativa dedicata a chi si occupa del settore pubblico, per scoprire come l'AI possa raccogliere e conservare archivi, testimonianze e voci di una comunità.
Registrati gratuitamente all'evento Memoria Viva: https://luma.com/jhp0ct2s
La memoria di un territorio è anche il prodotto di documenti, registri, fotografie conservate negli archivi comunali. Ma soprattutto dei racconti di chi c'era, del modo in cui una storia viene tramandata a voce, dei ricordi di persone che un giorno non ci saranno più per raccontarli. È un patrimonio fragile, che spesso si perde nel silenzio, senza che nessuno se ne accorga… finché non è troppo tardi.
È da questa considerazione che nasce Memoria Viva, l'incontro in programma lunedì 5 ottobre dalle 16:00 alle 19:00 presso la Sala del Consiglio Comunale del Palazzo Civico di Bellinzona, nell'ambito delle Swiss {ai} Weeks, il movimento nazionale che porta l'intelligenza artificiale fuori dai laboratori e dentro la società. Un pomeriggio, in sostanza, pensato per i rappresentanti dei Comuni ticinesi - sindaci, segretari comunali, chi si occupa di amministrazione, cultura e archivi - ma aperto a chiunque sia interessato, previa registrazione.
L'obiettivo è mostrare, attraverso esperienze concrete e già operative sul territorio, come l'intelligenza artificiale possa contribuire a preservare e rendere accessibile la memoria di una comunità: a raccoglierla, trascriverla, indicizzarla e consegnarla alle generazioni future.
Due progetti ticinesi, un film interattivo e il Merge Film Festival
Il pomeriggio si aprirà con il saluto delle autorità e l'introduzione di Gaetano Biondo, direttore del capitolo ticinese di AI Salon, responsabile delle Swiss {ai} Weeks in Ticino e fondatore di Linkfloyd.
Alle 16:15 Claudio Brignole presenterà Biography Library, la piattaforma di intelligenza artificiale made in Ticino che, utilizzando Apertus - il modello linguistico open source sviluppato in Svizzera -, trasforma in memoria le storie delle persone. E mostrerà come sia possibile raccogliere e conservare testimonianze, esperienze e voci personali, perché possano continuare a raccontarsi anche nel futuro. Sullo sfondo c’è un'idea ambiziosa: trasformare la memoria in un diritto umano fondamentale.
Alle 16:45 toccherà a Roberto Mazzantini (Mazzantini & Associati SA) con "Da Giorgino a Memoria Viva": il racconto di come un assistente di intelligenza artificiale sviluppato per il Comune di Brissago si sia trasformato in un modello di valorizzazione digitale della memoria storica di un'intera comunità, grazie alla tecnologia di Tectel SA.
Alle 17:15 arriverà, poi, il momento più insolito: la proiezione di "Giorgino and the Dragon known as Oblivion", il film interattivo già mostrato al convegno organizzato da Digital Switzerland in occasione del Locarno Film Festival. Un racconto sospeso tra cinema, intelligenza artificiale e memoria, in cui Giorgino affronta il nemico più silenzioso nella storia di ogni comunità: l'oblio.
Memoria Viva è inserita nel calendario del Merge Film Festival, il primo festival in Svizzera interamente dedicato all'intelligenza artificiale, in programma a Massagno dall'1 al 4 ottobre. Il giorno dopo la chiusura, il festival si sposterà a Bellinzona e porterà con sé il meglio della selezione 2026: una rassegna dei corti che hanno segnato le quattro giornate
Dalle 17:30, spazio all'aperitivo e alla discussione aperta con i relatori.
L'evento è organizzato da Mazzantini & Associati SA e Biography Library nell'ambito delle Swiss {ai} Weeks, con il patrocinio della Città di Bellinzona. La partecipazione è gratuita, ma l'iscrizione è obbligatoria e soggetta a conferma da parte degli organizzatori.
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