L'intelligenza artificiale al servizio dei comuni ticinesi (e della loro memoria)

È da questa considerazione che nasce Memoria Viva, l'incontro in programma lunedì 5 ottobre dalle 16:00 alle 19:00 presso la Sala del Consiglio Comunale del Palazzo Civico di Bellinzona, nell'ambito delle Swiss {ai} Weeks, il movimento nazionale che porta l'intelligenza artificiale fuori dai laboratori e dentro la società. Un pomeriggio, in sostanza, pensato per i rappresentanti dei Comuni ticinesi - sindaci, segretari comunali, chi si occupa di amministrazione, cultura e archivi - ma aperto a chiunque sia interessato, previa registrazione.



L'obiettivo è mostrare, attraverso esperienze concrete e già operative sul territorio, come l'intelligenza artificiale possa contribuire a preservare e rendere accessibile la memoria di una comunità: a raccoglierla, trascriverla, indicizzarla e consegnarla alle generazioni future.

