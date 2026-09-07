L'intelligenza artificiale spiegata alla terza età

Il paradosso da cui parte l’ideazione di questa iniziativa ha di per sé un peso specifico consistente: chi viene tenuto ai margini della conversazione sull'AI è spesso il più esposto al suo lato oscuro. Già, perché mentre discutiamo di produttività, di prompt e di “sostituzione” del lavoro umano, l'intelligenza artificiale generativa sta già producendo (anche) altro: voci clonate al telefono, video falsi che sembrano veri, messaggi truffaldini scritti in un italiano impeccabile, che ha mandato in pensione gli errori grammaticali con cui un tempo si riconosceva l'inganno a colpo d'occhio. Chi non ha gli strumenti per riconoscere questi contenuti non è semplicemente "meno aggiornato", ma diventa chiaramente vulnerabile.

