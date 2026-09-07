Cerca e trova immobili
Segnalaci
Target

L'intelligenza artificiale spiegata alla terza età

A Lugano un laboratorio gratuito su opportunità e rischi
L'intelligenza artificiale spiegata alla terza età
LinkFloyd
L'intelligenza artificiale spiegata alla terza età
NEWSBLOG
Rubriche argomentali a pagamento curate da aziende e inserzionisti esterni
A Lugano un laboratorio gratuito su opportunità e rischi

Venerdì 11 settembre, nella sede luganese del sindacato OCST, un laboratorio pratico gratuito porterà l'AI davanti a un pubblico che se ne sente escluso: la terza età. Nell'arco di due ore i partecipanti potranno mettere le mani sugli strumenti, capire cosa possono fare e - soprattutto - imparare a riconoscere le truffe.

Iscriviti gratuitamente al laboratorio: https://luma.com/n1c41enk

Hai bisogno di ulteriori informazioni? Contattaci all'indirizzo info@linkfloyd.ch.

Di intelligenza artificiale si parla praticamente ovunque, ma quasi sempre rivolgendosi alle stesse persone e agli stessi target: chi lavora, chi studia, chi deve restare competitivo sul mercato. Il risultato? È un discorso pubblico che, di conseguenza, rischia di lasciare fuori dalla porta una fetta consistente della popolazione. È da questa constatazione, appunto, che nasce un laboratorio interamente dedicato alla "terza età" e al suo rapporto con la tecnologia del momento, in programma venerdì 11 settembre negli spazi luganesi del Sindacato OCST e ideato nell’ambito delle Swiss {ai} Weeks.

Il paradosso da cui parte l’ideazione di questa iniziativa ha di per sé un peso specifico consistente: chi viene tenuto ai margini della conversazione sull'AI è spesso il più esposto al suo lato oscuro. Già, perché mentre discutiamo di produttività, di prompt e di “sostituzione” del lavoro umano, l'intelligenza artificiale generativa sta già producendo (anche) altro: voci clonate al telefono, video falsi che sembrano veri, messaggi truffaldini scritti in un italiano impeccabile, che ha mandato in pensione gli errori grammaticali con cui un tempo si riconosceva l'inganno a colpo d'occhio. Chi non ha gli strumenti per riconoscere questi contenuti non è semplicemente "meno aggiornato", ma diventa chiaramente vulnerabile.

Un’occasione per imparare concretamente

"Invecchiamento attivo con l'IA" si terrà venerdì 11 settembre dalle 15:00 alle 17:00 presso il Segretariato cantonale del Sindacato OCST, in Via Serafino Balestra 19, a Lugano. L'ingresso è gratuito, la registrazione obbligatoria e soggetta ad approvazione. A conclusione dell'incontro si terrà un rinfresco offerto ai presenti.

La formula scelta - quella del laboratorio - non è un dettaglio organizzativo marginale: non ci saranno relatori che parlano dal palco a una platea silenziosa, ma verranno presentati strumenti da provare in prima persona, proposti esperimenti concreti e dato spazio alle domande dei partecipanti L'obiettivo dichiarato è avvicinare i partecipanti all'intelligenza artificiale in modo semplice, concreto e accessibile.

Il programma del laboratorio si muove su due binari paralleli. Da un lato le opportunità: come usare l'AI per cercare e comprendere informazioni nella vita quotidiana e come la tecnologia possa concretamente sostenere l'invecchiamento attivo? Dall'altro verranno affrontati i rischi, senza allarmismi ma anche senza sconti: truffe, contenuti falsi, disinformazione. Riconoscere una voce sintetica o un messaggio generato da una macchina, del resto, è oggi una competenza di sicurezza personale a tutti gli effetti.

A guidare i laboratori sarà un gruppo di professionisti del territorio - Alessandra Prada, Roberto Zanetti, Nicola Camponovo, Jessica Buzzolini e Pietro Veragouth - con la moderazione di Gaetano Biondo, CEO di Linkfloyd.

Al termine dell’incontro, Lorenzo Barisone, in rappresentanza della Città di Lugano e di Lugano Living Lab, parlerà delle correnti e future misure di invecchiamento attivo a cura della municipalità.

Un progetto che nasce dal territorio

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Ticyweb, Linkfloyd, Città di Lugano e GenerazionePiù, l'associazione degli anziani dell'OCST, e si inserisce nel programma delle Swiss {ai} Weeks, l'iniziativa nazionale che, fino al 4 ottobre, sta trasformando in queste settimane la Svizzera in un laboratorio diffuso sull'intelligenza artificiale, con oltre 180 appuntamenti in 37 città e una rete di 220 partner. Solo in Ticino il programma cantonale conta più di trenta eventi.

Un intreccio tra realtà associative, istituzioni e imprese private che dice qualcosa di preciso su come dovrebbe funzionare l'alfabetizzazione digitale: non come un servizio calato dall'alto, ma come un lavoro condiviso tra chi conosce la tecnologia e chi conosce le persone.

L'evoluzione dell’AI, della comunicazione e del marketing digitale richiede processi di management sempre più sofisticati per ottenere un ritorno degli investimenti in linea con gli obiettivi delle aziende. Ed è per questo che noi, ogni giorno, puntiamo a ottimizzare e a raffinare le nostre strategie, allo scopo di valorizzare e rendere proficua la presenza online di decine tra aziende e professionisti, nonché la loro efficienza aziendale, per accrescere il loro business.

Contattateci per una consulenza gratuita personalizzata.

Articolo a cura di Linkfloyd Sagl, agenzia di marketing, comunicazione e AI in Ticino.

Questo articolo è stato realizzato da Linkfloyd Sagl, non fa parte del contenuto redazionale.
alfabetizzazione digitaleeventi ticinointelligenza artificialeinvecchiamento attivolaboratorio praticoluganoocstSvizzeraterza etàtruffe online

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
Porte aperte all’intelligenza artificiale: tra robot, cinema e teatro
LIVE
LUGANO
7 mesi
2

Porte aperte all’intelligenza artificiale: tra robot, cinema e teatro

Un robot per studiare l’interazione con i cittadini
LIVE
LUGANO
1 anno

Un robot per studiare l’interazione con i cittadini

Intelligenza Artificiale in Ticino: confronto aperto al pubblico il 22 settembre
LIVE
TARGET
11 mesi
1

Intelligenza Artificiale in Ticino: confronto aperto al pubblico il 22 settembre

Dove l’età avanza più in fretta: il Ticino "laboratorio" della Svizzera che sarà
LIVE
CANTONE
1 mese
10
10

Dove l’età avanza più in fretta: il Ticino "laboratorio" della Svizzera che sarà

ULTIME NOTIZIE TARGET
Il racconto del tuo brand non è più una somma di link: è una sintesi scritta dall'AI
LIVE
TARGET
3 gior

Il racconto del tuo brand non è più una somma di link: è una sintesi scritta dall'AI

All'Intelligenza Artificiale serve un capo, non un istruttore
LIVE
TARGET
1 mese

All'Intelligenza Artificiale serve un capo, non un istruttore

E se fosse l'AI a ricordarti di pensare con la tua testa? Claude ora lo fa
LIVE
TARGET
1 mese

E se fosse l'AI a ricordarti di pensare con la tua testa? Claude ora lo fa

La fine dei dieci link blu: Google trasforma Search e cambia le regole del web
LIVE
TARGET
3 mesi

La fine dei dieci link blu: Google trasforma Search e cambia le regole del web

Apertus: cosa può fare (davvero) il modello AI svizzero? Un evento per scoprirlo
LIVE
TARGET
5 mesi

Apertus: cosa può fare (davvero) il modello AI svizzero? Un evento per scoprirlo

TikTok accelera, Instagram si restringe: come cambia la crescita per creator e brand
LIVE
TARGET
6 mesi
3

TikTok accelera, Instagram si restringe: come cambia la crescita per creator e brand

Quali leggi per l'intelligenza artificiale?
LIVE
TARGET
7 mesi

Quali leggi per l'intelligenza artificiale?

Evento AI Salon a Lugano: fare business in Svizzera con l'Intelligenza Artificiale
LIVE
TARGET
7 mesi

Evento AI Salon a Lugano: fare business in Svizzera con l'Intelligenza Artificiale

Contenuti irresistibili: come catturare l’attenzione e aumentare l’engagement
LIVE
TARGET
8 mesi

Contenuti irresistibili: come catturare l’attenzione e aumentare l’engagement

Quando il digitale non cancella i confini: l'illusione delle strategie globali
LIVE
TARGET
8 mesi

Quando il digitale non cancella i confini: l'illusione delle strategie globali