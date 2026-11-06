Marketing e AI: le competenze che contano di più sono quelle che stiamo trascurando

Su cosa investire

Il rapporto si chiude con nove competenze su cui puntare: adattabilità, capacità di muoversi nell’incertezza, pensiero strategico, discernimento e capacità decisionale, controllo qualità, visione d’insieme del business, gusto e pensiero originale, capacità di influenzare e raccontare e, naturalmente, padronanza dell’AI. Secondo l’AMA, ciò che le accomuna è che nessuna può essere del tutto automatizzata, e che tutte acquistano valore man mano che l’AI si fa carico del lavoro esecutivo. È anche la direzione in cui lavoriamo in Linkfloyd: l’intelligenza artificiale entra nei processi dove fa davvero la differenza, mentre strategia, scelte e responsabilità restano nelle mani delle persone, che sono e rimangono il cuore della nostra agenzia.