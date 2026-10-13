“AI slop”? Non è più solo un problema dei social: riguarda anche la tua azienda

Una ricerca di Stanford e BetterUp Labs, pubblicata su Harvard Business Review, gli ha dato un nome: “workslop”, cioè materiale generato con l’AI che ha tutta la parvenza di un lavoro finito, ma che, a un esame più attento, si rivela fondamentalmente privo di sostanza. Quattro impiegati su dieci dichiarano di essersene visti recapitare almeno uno nell’ultimo mese, evidenziando che per rimettere in sesto ciascuno di questi lavori servono in media quasi due ore. Non solo: il 42% di questi lavoratori considera il collega che lo ha inviato meno degno di fiducia. Lo scotto che si rischia di pagare, insomma, non è solo in termini di tempo sprecato (e di effort, quindi), ma, giocoforza, anche di reputazione. Non è un caso, quindi, che tra i primi a cercare una contromisura sia stato LinkedIn, il “social del lavoro” per eccellenza, un ambiente digitale in cui, secondo la società di rilevamento Pangram, nel campione preso in esame più o meno il 40% dei post lunghi risultava interamente generato dall’AI. Così, il 30 luglio scorso la piattaforma ha annunciato l’introduzione del pulsante “Seems like AI slop” per segnalare i contenuti sospetti, ritirando nello stesso momento - con una mossa che ha del paradossale - la funzione che aiutava gli utenti a scrivere post con l’AI. Nelle prime settimane, oltre un milione di persone l’aveva già utilizzata, questa nuova funzione. E, secondo un aggiornamento pubblicato dalla stessa LinkedIn a settembre, l’insieme delle nuove misure avrebbe già ridotto del 40% le visualizzazioni dei contenuti classificati dalla piattaforma come AI slop.



Ma l’AI è ormai entrata in profondità anche nella comunicazione delle aziende. Pangram ha analizzato 178.672 comunicati stampa diffusi da PR Newswire e ha stimato che, nel giugno 2026, il 48% contenesse almeno una parte di testo generato dall’AI, contro il 22% dell’agosto precedente. Un dato da interpretare con cautela: non significa che metà dei comunicati sia “slop” e, tra quelli segnalati dal detector, tre quarti contenevano una combinazione di testo umano e artificiale. Ma dà comunque la misura di quanto l’AI sia già penetrata nei processi di comunicazione professionale.

