Dai frigoriferi alle casse pensioni, come sono avvenuti gli ultimi attacchi hacker?
Lunedì 30.11 un evento AI Salon per scoprirlo
Nella sede di Acer Europe, a Bioggio, quattro esperti ricostruiranno altrettanti casi recenti, da Hugging Face a Revolut. Poi toccherà al pubblico, con un quiz di social engineering e premi per i migliori. Ingresso gratuito, ma restano solo 12 posti.
Lunedì 30.11 un evento AI Salon per scoprirlo
Nella sede di Acer Europe, a Bioggio, quattro esperti ricostruiranno altrettanti casi recenti, da Hugging Face a Revolut. Poi toccherà al pubblico, con un quiz di social engineering e premi per i migliori. Ingresso gratuito, ma restano solo 12 posti.
Ultimi 12 posti disponibili: registrati gratuitamente all’evento AI Salon | Guardie e ladri - Come l’AI sta rivoluzionando la nostra sicurezza: https://luma.com/78ydatof
Nel gioco a cui tutti, più o meno, abbiamo partecipato da bambini le regole erano semplici: le guardie inseguivano, i ladri scappavano. Nella sicurezza informatica del 2026 la partita si è fatta decisamente più complicata, perché le due squadre ormai si contendono (e quindi utilizzano) lo stesso strumento: l’intelligenza artificiale generativa. È la tecnologia che le aziende usano ogni giorno per scrivere codice, analizzare documenti o rispondere ai clienti, ed è la stessa che rende il social engineering più credibile, permette di imitare la voce o il volto di una persona e accorcia i tempi tra la scoperta di una falla e il suo sfruttamento.
Da qui trova ispirazione il nome dell’evento “Guardie e ladri - Come l’AI sta rivoluzionando la nostra sicurezza”: l’appuntamento con cui il capitolo ticinese di AI Salon chiuderà il proprio 2026, in programma lunedì 30 novembre dalle 17:00 presso la sede di Acer Europe a Bioggio, in Via della Posta 28. Una serata per capire come sono stati condotti gli attacchi informatici che hanno fatto notizia nelle ultime settimane, in Ticino, in Svizzera e nel mondo, dove ha ceduto la difesa e cosa si può fare da subito, anche in un’azienda che non dispone di un reparto IT strutturato.
«Nel 2026, la cybersicurezza ha subito un’accelerazione su cui chiaramente c’è il timbro dell’intelligenza artificiale generativa», afferma Gaetano Biondo, direttore del capitolo ticinese di AI Salon, referente in Ticino per le Swiss {ai} Weeks e fondatore di Linkfloyd. «Ogni qualvolta un’azienda attiva un assistente o un agente AI, gli concede accessi, dati e autorizzazioni, e a volte lo fa dando priorità alla produttività a scapito della sicurezza. Per questo l’iniziativa, che può contare sul supporto di Tinext Cloud e altre aziende attive nell’ambito della cybersecurity, si rivolge non solo a chi si occupa di IT, ma soprattutto a chi in azienda ha l’onere di assumere decisioni. Chiudere l’anno con questo tema - conclude Biondo - dal nostro punto di vista significa riportare con i piedi per terra tutto ciò di cui abbiamo discusso nei mesi scorsi: l’AI va adottata, certo, ma sapendo chi, oltre a noi, la sta usando e per quali scopi».
Prima i ladri: quattro casi per quattro esperti
La serata seguirà il copione del gioco. Si partirà con il “NotizIArio”, una rassegna a ritmo di telegiornale degli attacchi più discussi delle ultime settimane: dal furto da 6,3 miliardi di dollari a Binance ai frigoriferi dei supermercati europei manomessi a distanza. E per ogni notizia verrà chiarito se e quanto l’intelligenza artificiale abbia davvero giocato un ruolo. Poi la parola passerà a quattro esperti, che avranno, ciascuno, quindici minuti per smontare un caso, spiegando come è stato condotto, dove ha ceduto la difesa e cosa può insegnarci.
Andrea Scarinci, Cloud Security Architect della Posta Svizzera, inaugurerà questa parte dell’evento focalizzandosi sul caso Hugging Face, la più grande piattaforma di modelli e dataset di intelligenza artificiale aperti: un attacco in cui il ladro era un’AI. E, come si vedrà, anche la guardia.
Denis “Jaromil” Roio, direttore scientifico della Fondazione Plan ₿, riporterà il discorso a “casa nostra”, concentrandosi sugli attacchi hacker che hanno raggiunto le istituzioni svizzere e ticinesi: delle vicende che mostrano quanto un’organizzazione sia legata a doppio filo ai propri fornitori, e quanto possa diventare delicato un dato pubblico quando una macchina lo raccoglie tutto insieme.
Marco Gabriele Carrera, Solution Architect e Lead Security Engineer di Tinext Cloud, racconterà PHP2Shell: due falle critiche nel linguaggio su cui gira una parte enorme del web, e un passaggio dalla scoperta all’attacco misurato in ore. È la risposta più diretta a una delle domande al centro della serata: se una macchina trova le nostre falle in poche ore, quanto tempo abbiamo per correggerle?
Riccardo Brigatti, co-founder e CTO di TeamFence, chiuderà con Revolut: dati di clienti consegnati a criminali che si spacciavano per autorità italiane, utilizzando la posta certificata di una prefettura. Un caso in cui l’anello debole è stata la fiducia.
Al termine dei quattro interventi, spazio alle domande dalla sala, rivolte direttamente ai relatori.
Poi le guardie: tocca al pubblico
Dopo la pausa, i ruoli si invertiranno. E, con l’avvicinarsi del Natale, la prova prenderà la forma di un quiz di social engineering condotto da Federico Casano, CISO con dieci anni di esperienza internazionale tra consulenza, banking, fintech e SaaS, inserito quest’anno nella classifica Global Top 40 under 40 in Cybersecurity. Basterà uno smartphone e il gioco avrà inizio: i partecipanti saranno chiamati a smascherare in tempo reale deepfake vocali, phishing generato dall’AI, finti fornitori, finti colleghi e finti capi, per misurare quanto ciascuno potrebbe essere esposto a un attacco condotto con l’intelligenza artificiale. Ai partecipanti non tecnici con i punteggi più alti andranno i premi offerti dagli sponsor della serata.
Il programma
16:30 | Accoglienza e coffee break offerto da Tinext Cloud
17:05 | Benvenuto, saluti dei partner e NotizIArio: gli attacchi delle ultime settimane e quanto c’entra l’AI
17:20 | Guardie e ladri: quattro casi, quattro esperti
- Andrea Scarinci (La Posta Svizzera) · Il caso Hugging Face: quando l’attaccante (e il difensore) è un’AI
- Denis “Jaromil” Roio (Fondazione Plan ₿) · Gli attacchi alle organizzazioni pubbliche ticinesi e svizzere
- Marco Gabriele Carrera (Tinext Cloud) · PHP2Shell: dalla falla all’attacco in poche ore
- Riccardo Brigatti (TeamFence SA) · Revolut e la PEC “vera”: quando l’anello debole è la fiducia
18:20 | Le domande dalla sala ai relatori
18:35 | Pausa
18:45 | Mettiti alla prova: sei in grado di non abboccare? Quiz di social engineering con Federico Casano e premiazione finale
19:30 | Aperitivo di networking, con gli stand dei partner e un omaggio natalizio per tutti i partecipanti. L’evento si conclude intorno alle 21:00.
Informazioni pratiche
L’appuntamento è per lunedì 30 novembre 2026, dalle 17:00 alle 21:00 (porte aperte dalle 16:30), presso Acer Europe, in Via della Posta 28 a Bioggio. L’evento è realizzato con il supporto di Tinext Cloud, TeamFence, Linkfloyd ed Eventopolis, e ospitato da Acer Europe nella propria sede. L’ingresso è gratuito, previa registrazione soggetta ad approvazione, e sono disponibili posteggi gratuiti fino a esaurimento.
I posti però stanno finendo: ne restano appena 12, da richiedere accedendo al link verso la piattaforma Luma.
Registrati qui: https://luma.com/78ydatof
AI Salon: una community globale che si fa spazio in Canton Ticino
AI Salon è una community globale che connette sviluppatori, ricercatori, professionisti e appassionati di intelligenza artificiale in oltre 75 città di tutto il mondo, da New York a Tokyo, fino a Sydney. Il capitolo ticinese, nato a settembre 2025, è diretto da Gaetano Biondo, fondatore di Linkfloyd, docente SUPSI e referente delle Swiss {ai} Weeks nazionali per il Canton Ticino. Nel 2026, l’evento ha affrontato l’impatto dell’intelligenza artificiale generativa nel contesto multilingue svizzero, le necessità di conformità normativa e di protezione dei dati, le applicazioni pratiche del modello svizzero Apertus e, nell’ambito delle Swiss {ai} Weeks, l’impatto dell’AI sull’uomo con Bruno Giussani e il confronto tra AI integrata e AI aperta.
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