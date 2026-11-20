Da qui trova ispirazione il nome dell’evento “Guardie e ladri - Come l’AI sta rivoluzionando la nostra sicurezza”: l’appuntamento con cui il capitolo ticinese di AI Salon chiuderà il proprio 2026, in programma lunedì 30 novembre dalle 17:00 presso la sede di Acer Europe a Bioggio, in Via della Posta 28. Una serata per capire come sono stati condotti gli attacchi informatici che hanno fatto notizia nelle ultime settimane, in Ticino, in Svizzera e nel mondo, dove ha ceduto la difesa e cosa si può fare da subito, anche in un’azienda che non dispone di un reparto IT strutturato.

«Nel 2026, la cybersicurezza ha subito un’accelerazione su cui chiaramente c’è il timbro dell’intelligenza artificiale generativa», afferma Gaetano Biondo, direttore del capitolo ticinese di AI Salon, referente in Ticino per le Swiss {ai} Weeks e fondatore di Linkfloyd. «Ogni qualvolta un’azienda attiva un assistente o un agente AI, gli concede accessi, dati e autorizzazioni, e a volte lo fa dando priorità alla produttività a scapito della sicurezza. Per questo l’iniziativa, che può contare sul supporto di Tinext Cloud e altre aziende attive nell’ambito della cybersecurity, si rivolge non solo a chi si occupa di IT, ma soprattutto a chi in azienda ha l’onere di assumere decisioni. Chiudere l’anno con questo tema - conclude Biondo - dal nostro punto di vista significa riportare con i piedi per terra tutto ciò di cui abbiamo discusso nei mesi scorsi: l’AI va adottata, certo, ma sapendo chi, oltre a noi, la sta usando e per quali scopi».