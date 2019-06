La pagina di Donald Trump è una zona di guerra

Su Wikipedia, gli utenti possono aggiornare le voci in tempo reale e alcuni hanno maggiori poteri di modifica rispetto ad altri, ma l'obiettivo del sito rimane sempre quello di trasmettere con precisione informazioni affidabili in un tono neutro spassionato. Questo, tuttavia, può essere difficile per un argomento come Donald Trump.

La maggior parte delle volte la pagina di Trump è semi-protetta da modifiche, un'impostazione rigorosa che impedisce agli utenti anonimi di apportare modifiche dirette alla pagina. Anche le più piccole modifiche per correggere errori di ortografia e punteggiatura sono sottoposte ad approvazione, perché anche queste possono sollevare problemi.

La partecipazione di Trump al Summit di Helsinki del luglio 2018, ad esempio, ha portato ad una lunghissima discussione per includere alcune citazioni e alcuni commenti dei giornali. Alla fine gli utenti più anziani hanno optato per una votazione che non ha definito un consenso sufficiente per l’integrazione della voce.

I redattori più anziani sono spesso alla ricerca di attività sospette, per esempio qualcuno dell'amministrazione Trump che potrebbe cercare di influenzare l'articolo per ritrarre il presidente in una luce migliore.

Questo non sarebbe senza precedenti nello scenario politico in quanto, ad esempio, il repubblicano Louie Gohmert ha ammesso durante un'udienza di dicembre che il suo staff ha modificato la sua pagina ogni notte nell'arco di due settimane. Questo ha portato gli amministratori di Wikipedia anche a bloccare per certi periodi gli utenti connessi da reti del governo statunitense.

Per approfondire clicca qui :

Per informazioni: www.wikimedia.ch/it/contatti