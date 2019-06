The North Face e Wikipedia: un uso poco lecito per migliorare la presenza in internet

Quando si inizia a pianificare un viaggio sicuramente si fa una ricerca in Google e spesso si guardano le immagini della destinazione. The North Face, noto marchio di abbigliamento sportivo, in una campagna con l'agenzia Leo Burnett Tailor Made, ha approfittato di questo comportamento del consumatore per mantenere il suo nome in primo piano nelle ricerche su Google per i viaggiatori che pianificano un'escursione di sport avventurosi.

Il marchio e l'agenzia hanno scattato foto di atleti che indossavano abiti della nota casa durante attività sportive in località famose in tutto il mondo ed hanno quindi aggiornato le immagini di Wikipedia negli articoli relativi a tali località in modo che venissero usate queste fotografie a corredo degli articoli per fare in modo che il marchio comparisse nella parte superiore dei risultati di ricerca di immagini di Google: il tutto per un budget quasi nullo.

Secondo l'agenzia, il più grande ostacolo della campagna è stato l'aggiornamento delle foto senza attirare l'attenzione degli amministratori di Wikipedia per sostenere la presenza del marchio il più a lungo possibile, poiché i redattori del sito potevano cambiarle in qualsiasi momento.

Lo "hack" ha funzionato per un po', fino a quando i volontari non le hanno rimosse per aver infranto le regole del “paid editing”: un termine tecnico che indica la scrittura pagata da terzi che rientra sotto il più grosso aspetto di “conflitto di interessi”.

