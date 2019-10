Il Freddie Mercury solista rivive

SANTA MONICA - Tre CD, un Blu-ray, un DVD e un libretto con 120 pagine di foto spesso rare e inedite con introduzione di Rami Malek, l’attore premio Oscar che lo ha recentemente fatto rivivere sul grande schermo: si tratta di “Never Boring”, il cofanetto che ripercorre l’esperienza solista di Freddie Mercury lanciato venerdì 11 ottobre da Hollywood Records e Mercury Records.

Una chicca imperdibile per chi è sempre stato fan o chi lo è diventato grazie al film di Bryan Singer “Bohemian Rhapsody”. Tra i CD c’è una nuova compilation di 12 tracce dei più grandi successi di Freddie, tra cui “I was born to love you”, “Living on my own” e una special edition di “Made in Heaven”. Poi un’edizione speciale di “Mr Bad Guy” di 11 tracce e una di “Barcelona” a piena orchestra (9 tracce), i suoi due album solisti pubblicati negli anni '80.

Il Blu-ray e il DVD racchiudono infine 13 video promozionali e interviste al grande artista, i pensieri e le citazioni del quale accompagnano anche le straordinarie immagini del libretto.