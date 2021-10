La porta d’ingresso: il primo pezzo d’arredo della nostra casa

Aprire le porte della propria casa è un gesto di accoglienza e condivisione. Le porte di ingresso, però, non è sono solo il passaggio obbligato di un’abitazione, ma anche il primo pezzo d’arredo in cui è possibile imbattersi.

Il primo impatto spesso non mente: così una porta di design puro o dall’eleganza classica può dirci tanto su quello che ci aspetta nel resto della casa. Ma andando oltre, spesso si crede – per via di un pregiudizio abbastanza diffuso – che una porta in grado di offrire un’estetica gradevole non possa essere garanzia di solidità e sicurezza.

Nulla di più sbagliato. I massimi esperti del settore, infatti, studiano da anni il modo per conciliare il fascino del design con materiali e componenti in grado di proteggere le abitazioni.

In questo quadro in costante evoluzione, noi di Pirmin Murer Falegnameria siamo sempre alla ricerca della giusta alchimia tra estetica, praticità e sicurezza. Frutto di questo indirizzo e di questi obiettivi, è la notevole gamma di modelli, di forme e di colorazioni che contraddistingue la nostra offerta in grado di soddisfare tutte le aspettative e ogni esigenza. A partire dalle porte classiche a superficie unica, fino a quelle dotate di riquadri in vetro.

La scelta giusta? È frutto, come sempre, di alcuni passaggi obbligati. Entrando nel merito, innanzitutto bisogna rispondere al gusto personale, assecondando la linea di pensiero secondo la quale senza la soddisfazione estetica del cliente nessun lavoro, in fondo, può dirsi ben riuscito. Poi, passando oltre, diventa una questione di scelta tra varie opzioni di stile. E lo stile deve sempre restare in armonia con tutto l’arredamento.

Le alternative che possono essere proposte sono due:

- I portoncini in alluminio, intanto. Sono realizzati su misura e assecondano i desideri del cliente. In realtà potremmo – anzi, è necessario – anche andare oltre, perché c’è di più: il parere del cliente diventa fondamentale per la creazione di prodotti che, senza esitazione, possono essere definiti unici. Sì, perché in fondo i colori, i vetri e le maniglie rappresentano quei dettagli che fanno la differenza. E che esaltano, giocoforza, il principio della personalizzazione. Definita questa parte, si passa agli accorgimenti tecnici in cui è necessario fidarsi della conoscenza di chi in questo settore ha maturato un solido bagaglio di esperienza. Qualche esempio? I pannelli laterali senza telaio e le lesene possono rendere una porta in alluminio elegante e speciale.

- Non è tutto, perché un passaggio lo meritano, indubbiamente, anche i portoncini in legno-alluminio. E qui il discorso cambia, partendo dal presupposto che la presenza del legno è da sempre sinonimo d'intimità. La percezione di accoglienza, in questo caso, risulterà maggiore grazie al calore unico che questo elemento sa regalare. La giusta mescolanza di elementi è il segreto di una soluzione del genere: legno, termoschiuma e alluminio, peraltro, sono gli ingredienti perfetti per una porta d'ingresso in grado di diminuire il consumo energetico grazie a una capacità d'isolamento più alta. Ultima nota, a cui teniamo particolarmente: tutti i legni utilizzati provengono da foreste gestite in maniera sostenibile. E in tal senso, oltre ai classici abete rosso e larice, possiamo offrire legni speciali come rovere, frassino e noce.

