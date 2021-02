Scienza dei dati e intelligenza artificiale: una finestra sul futuro

Uno sguardo rivolto all’attualità e alle necessità emergenti è ciò che da sempre caratterizza la mission del Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI. Lo sviluppo della digitalizzazione e il ruolo sempre più prominente ricoperto dai dati in quasi tutti settori professionali ha portato, nel 2020, al lancio di un nuovo percorso formativo all’avanguardia, il Bachelor in Data Science and Artificial Intelligence, tra i primi corsi di laurea in Svizzera ad affrontare queste tematiche.

L’intelligenza artificiale permette di estrarre conoscenza dai dati e prendere decisioni in modo automatico o semiautomatico e le sue applicazioni ricoprono una vasta gamma di settori, dal riconoscimento di oggetti nelle immagini alla previsione delle vendite, dalle raccomandazioni dei prodotti in base a preferenze passate fino all’implementazione di negoziazioni finanziarie.

Il mondo dell’Artificial Intelligence presenta un enorme potenziale di crescita, un aspetto ben noto anche in Ticino dove da oltre 30 anni è attivo l’Istituto Dalle Molle di studi sull’intelligenza artificiale, realtà rinomata a livello internazionale nonché istituto di riferimento del Bachelor affiliato al Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI e alla Facoltà di informatica dell’USI.

Ma quali sono le opportunità professionali legate a questo settore? «Si tratta di un settore in cui la richiesta di esperti da parte delle aziende è notevolmente superiore rispetto alla disponibilità di laureati in discipline affini, che è quello che in inglese si definisce skill shortage, ovvero penuria di competenze» spiega il Prof. Francesco Flammini, Responsabile del Bachelor. Ciò, unitamente alla rapida espansione del settore (si pensi ai notevoli investimenti nelle smart-cities, nelle fabbriche intelligenti e nei veicoli a guida autonoma), fa sì che le prospettive di carriera di un laureato in scienza dei dati e intelligenza artificiale siano estremamente rosee.

Basti menzionare che la prestigiosa rivista Harvard Business Review ha definito il lavoro del Data Scientist come The Sexiest Job of the 21st Century, cioè il lavoro più attraente del ventunesimo secolo, essendo uno dei profili più richiesti e meglio remunerati. «Non ultimo in termini di importanza, il carattere internazionale del corso di laurea, le cui lezioni sono erogate prevalentemente in lingua inglese, prepara gli studenti a cogliere opportunità professionali anche al di fuori dei confini nazionali» prosegue Flammini.

Come tutti i percorsi formativi SUPSI, anche il Bachelor in Data Science and Artificial Intelligence ha un’impronta fortemente pratica e multidisciplinare e presenta importanti elementi innovativi da un punto di vista didattico, come i data challenge e gli hackathon volti a stimolare le capacità di problem solving e di messa in pratica delle nozioni acquisite per via teorica.

Stefano, 25 anni, Ricercatore IDSIA USI-SUPSI

«Al termine dei miei studi in Ingegneria informatica mi sono appassionato al mondo del Data Science e dell’AI proseguendo successivamente con un Master in quest’ambito. Con il mio lavoro di tesi ho approfondito molti aspetti legati a questo settore, dalla raccolta dei dati al loro processamento e utilizzo. La persona che sceglie questo percorso deve essere curiosa e pronta a mettersi in gioco, perché è necessario essere sempre aggiornati sullo stato dell’arte della tecnologia». Denis, 26 anni, Ricercatore IDSIA USI-SUPSI

«Ho deciso di specializzarmi nel campo della Data Science e AI durante l’ultimo anno di Bachelor e ora lavoro come ricercatore e sviluppatore per IDSIA USI-SUPSI. Chi sceglie questo percorso ha voglia di imparare ed elasticità mentale, poiché gli strumenti a disposizione dell’ingegnere sono in perenne aggiornamento e spesso è determinante un cambio di prospettiva per trovare la soluzione ai problemi che affrontiamo».

Il Corso di laurea in Data Science and Artificial Intelligence Titolo rilasciato

Bachelor of Science SUPSI in Data Science and Artificial Intelligence Modalità di studio

Tempo pieno: 3 anni Termine iscrizioni

15 aprile 2021 Sede

Nuovo Campus Est

Lugano-Viganello Contatti

T +41 (0)58 666 65 11

dti@supsi.ch

www.supsi.ch/dti Servizio integrato carriera, esperienza e orientamento: orientamento@supsi.ch

Denis Broggini