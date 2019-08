Un passo avanti senza... scivolare

Anche nel settore dei pavimenti le nuove tecnologie fanno – è il caso di dire – un passo avanti senza… scivoloni. Costi compresi.

In Ticino Nanotecnologie-Suisse di Stabio è specializzata nel mettere in sicurezza ogni superficie calpestabile. A cominciare dal bagno, il locale della casa al terzo posto per numero d’infortuni casalinghi in Svizzera (fonte SUVA), più di ambienti apparentemente pericolosi, come il garage o il giardino; oltre al pavimento, il trattamento antiscivolo è particolarmente indicato per i box doccia e le vasche da bagno, mandando in pensione gli antigenici tappetini antiscivolo.

Il trattamento è applicabile pure a balconi, piscine, palestre, ecc. Nonché a tutte le strutture aperte al pubblico per le quali la sicurezza è

inderogabile: ospedali, uffici, ristoranti e alberghi, officine ecc.).

La Nanotecnologie-Suisse offre il trattamento antiscivolo basato appunto sulla nanotecnologia. Operando dal Ticino, la ditta ha costi inferiori rispetto alla concorrenza che ha sede in Svizzera interna e può quindi garantire prezzi decisamente concorrenziali.

Aperta nel 2012 da Franco Pogliaghi, la Nanotecnologie-Suisse è specializzata pure nella posa di pavimenti a incastro. Ma andiamo con

ordine, vedendo in dettaglio questa nuova generazione di applicazioni antiscivolo. «È un trattamento che potremmo definire ‘dal tocco gentile’ – ci spiega il titolare Franco Pogliaghi – senza aggredire e degradare la superficie interessata. Le piccole particelle vanno ad agire sui pori del pavimento sfruttando l’effetto ventosa e modificando quelle caratteristiche del materiale che, in particolare se a contatto con acqua o polveri, rendono la superficie altamente scivolosa. L’applicazione è permanente e non modifica l’aspetto in modo significativo.

Prima ancora di consigliare il nostro trattamento – continua Pogliaghi – eseguiamo un’analisi per stabilire il coefficiente di scivolosità. Si esegue inoltre un test su un campione del materiale per valutare se e in che misura la superficie diventa opaca. Molto dipende dal materiale. I nostri clienti vanno dall’artigiano (per il quale – almeno si spera - l’estetica del pavimento è secondaria rispetto al fattore sicurezza) alle piscine, fino a diverse case di riposo della regione (in cui si tengono conto di entrambe le esigenze: sicurezza ed estetica)».

Altro vantaggio: l’applicazione non richiede tempi lunghi: un paio di giorni per grandi superfici. Dopo un’ora circa il pavimento può essere

calpestato.

Come detto la Nanotecnologie-Suisse è specializzata anche nella vendita e nella posa di pavimenti ad incastro, un tipo di pavimentazione vinilica, auto adagiante e composta da una mescolanza omogenea di resine viniliche, plastificanti, additivi inorganici, pigmenti colorati e cariche minerali inerti. Prodotta mediante pressa ad iniezione con superficie a “bolli” ad effetto “buccia d’arancia”, questa tipologia di piastrella presenta incastri a vista lungo il perimetro ed è destinata a locali soggetti a grossi traffici o ad ambienti non cantinati e non protetti contro le infiltrazioni di risalita. Resiste anche a passaggio di muletti a 4 ruote di peso totale a pieno carico non superiore ai 40 quintali, purché muniti di ruote di gomma con sezione adeguata. Si posa facilmente e rapidamente.

Ai vantaggi tecnici e di costo si aggiungono quelli relativi al confort e alla sicurezza. Il pavimento a incastro allevia infatti l’affaticamento delle articolazioni inferiori durante la giornata di lavoro; isola dal freddo garantendo un consistente risparmio energetico e ammortizza le cadute di oggetti e utensili.

Facile da pulire, resistente alle sostanze chimiche di uso comune è resistente al fuoco secondo le norme BFL-S1. Ha un’alta capacità di carico a seconda dello spessore. È personalizzabile con loghi, immagini, slogan ecc. E, non da ultimo, è un materiale ecologico essendo totalmente riciclabile.

Maggiori informazioni sul pavimento sicuro e sul nostro professionista di EDILO si possono ottenere direttamente al seguente indirizzo:

www.edilo.ch/item/nano-tecnologie-suisse

oppure chiamando il tel. 079 620 69 37.

Non perdete l’occasione di rendere sicuro il vostro pavimento grazie alle nuove Nanotecnologie.