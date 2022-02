Puntarelle quanto vi amiamo… con acciughe e gamberi ancor di più

LUGANO - – Molti di noi le hanno già mangiate ma forse non ci siamo soffermati abbastanza sulle loro proprietà e, soprattutto sul loro inconfondibile gusto. Stiamo narrando delle puntarelle, ovvero germogli della cicoria catalogna; il loro colore è inconfondibile, verde chiaro. Anche il sapore non lascia alcun dubbio nel riconoscerle, un amarognolo si ma assai gradevole al palato. Le proprietà sono davvero tante e benefiche per il nostro corpo. Si trovano fresche proprio in questo periodo, che si avvolge di freddo ma strizza l’occhio alla primavera non lontana…

Il piatto presentato a video dallo chef Domenico Rezza è una vera e propria esplosione di sapori, con le acciughe che danno al palato una sensazione molto delicata che ben si abbina al dolciastro dei gamberi freschi

Possiamo tranquillamente affermare che in questo piatto riconosciamo tanti sapori diversi tra loro ma che al palato suonano come un’orchestra gastronomica perfettamente sincronizzata..

A proposito dell’Antica Osteria del Porto a Lugano…

Pensate amici lettori, un vero e proprio paradiso del gusto nel bel mezzo della città di Lugano, e per dirla tutta, anche in versi poetici, la cornice che avvolge l’osteria - che si colloca a pochi metri dalla foce del Cassarate, il fiume dei luganesi - un panorama che mette una pace solenne. Fiume, lago, montagne e solo come sottofondo i “versi” della natura.

Le piccole sale che compongono l’Antica Osteria del Porto di Lugano, sono particolarmente adatte ad una cena che rispetti in tutto e per tutto i protocolli sanitari, dalle distanze ai posti al tavolo alla costante sanificazione degli ambienti.

Per vivere l’esperienza di una cena, in un posto unico, non ci resta che prendere armi e bagagli e dirigerci verso quella parte romantica della nostra bella città, e come diceva la scrittrice Kris Carr: “La cena è dove la magia accade in cucina”.