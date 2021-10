La passerella che fa dimagrire

LUGANO - Certo verrebbe da dire, fortunate, ricche e anche in alcuni casi bellissime, ma come sempre esiste il rovescio della medaglia, e verrebbe proprio da dire che la fame è tanta. Ma ne vale ancora la pena per le comuni mortali “emulare” le eroine delle passerelle? Lo abbiamo chiesto alla nutrizionista della Svizzera Italiana Margarida Giovanettina.

Margarida, gli abiti sfavillanti da passerella verrebbe da dire che sono esclusivamente per le donne molto magre?

Ricordiamoci che sono passarelle e dunque delle vetrine che presentano le nuove collezioni. Gli abiti e la moda che arriva al grande pubblico è leggermente diversa e si adatta a tutte le donne con forme in linea con la propria struttura corporea. Alla fine l’importante è sentirsi a proprio agio con l’outfit scelto e soprattutto con il proprio corpo.

Ma è giusto prendere come riferimento per la presentazioni di abiti sempre donne molto magre?

Prendere come esempio solamente le donne magre non sempre vuol dire sinonimo di bellezza e salute, anzi… Bisogna guardare un insieme di fattori come la costituzione della persona e il relativo indice di massa grassa in relazione alla struttura corporea. Come per tutte le cose bisogna avere una via di mezzo e trovare un equilibrio. Oggi anche il mondo della moda ha preso atto di questo, valorizzando ogni tipo di bellezza e corpo di ogni singola donna.

Per concludere, possiamo dire che per essere in forma perfetta basta attività fisica e una buona nutrizionista?

I pilastri base per sentirsi in piena forma, sia mentale che corporea, sono una buona alimentazione, con un appoggio di una nutrizionista diplomata, abbinando allenamenti sportivi leggeri ma costanti. In questo modo tutti noi possiamo essere in splendida forma e pieni di energia.

Per seguire Margarida:

Instagram: nutrisana.ch

Facebook: Nutrisana

Web site: nutrisana.ch

