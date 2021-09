Wild Turkey lancia con McConaughey il Wild Turkey Longbranch

FRANKFORT - Eddie Russell, mastro distillatore di Wild Turkey, ha dato vita insieme a Matthew McConaughey, direttore creativo del marchio di whisky, al Kentucky Bourbon Wild Turkey Longbranch.

Ispirato alle radici che legano McConaughey ai due Stati federali Kentucky e Texas, questo Kentucky Bourbon viene filtrato in piccole quantità con carbone da legno di mesquite texana e di rovere americano – un metodo unico che mette in rilievo il gusto caratteristico e la complessità del whisky. Longbranch è il primo prodotto di Wild Turkey sulla cui etichetta compare un’altra firma oltre a quella dei due mastri distillatori Jimmy ed Eddie Russell.

Wild Turkey Longbranch nasce da anni di collaborazione tra la distilleria statunitense e Matthew McConaughey. Che dal 2016 è direttore creativo di Wild Turkey e ha preso parte a spot televisivi sia dietro che davanti alla macchina da presa. Ha collaborato come co-creatore a tutte le fasi della realizzazione del Longbranch, dall’idea iniziale al prodotto finito. Infatti il nuovo bourbon è il risultato della collaborazione tra McConaughey e Wild Turkey.

Whisky puro

Prodotto con bourbon Wild Turkey invecchiato 8 anni, Longbranch è un whisky eccezionale dal colore chiaro e dorato, dall’armonioso aroma di vaniglia e di spezie. Al palato Longbranch offre note di caramello, di pera e un lieve sentore di agrumi. Il finale è piacevolmente morbido con un tocco di fumo – lievi aromi di pepe e di legno di quercia tostato.

«Durante la fase di ideazione di Wild Turkey Longbranch abbiamo parlato a lungo del modo di far confluire elementi che richiamano sia il Texas che il Kentucky», dichiara Eddie Russell, mastro distillatore di Wild Turkey. «Volevamo realizzare uno Straight Bourbon Whiskey piacevolmente dolce ma inconfondibilmente Wild Turkey. Il risultato è un bourbon che sia McConaughey che io beviamo volentieri puro e ci fa piacere condividerlo con altri.»

Due mondi diversi si incontrano

Sia McConaughey sia anche i Russell sono profondamente legati ai due grandi Stati federali americani Kentucky e Texas. Questo legame li ha ispirati nel processo che ha portato a realizzare il Wild Turkey Longbranch.

Lo scambio di idee tra McConaughey e Russell è stato lungo. E l’idea risolutiva è venuta proprio dall‘attore: filtrare il whisky con carbone di legna di mesquite, pianta assai diffusa in Texas. Dopo due anni di ricerche e di attività di sviluppo hanno perfezionato un nuovo procedimento che coniuga due distinti metodi di filtrazione con carbone di legna. Come nel caso del the, il bourbon è sottoposto a «infusione» in carbone di legna di quercia americana e successivamente in carbone di mesquite texana. Questo innovativo filtraggio regala al bourbon una piacevole dolcezza con un tocco di fumo.

«Matthew McConaughey da anni collabora come direttore creativo con il marchio Wild Turkey. Quale appassionato di bourbon e importante membro del team, collaborare con Eddie alla creazione di un nuovo prodotto per Wild Turkey è stata per lui una scelta naturale. Siamo orgogliosi del lavoro che hanno svolto e puntiamo molto su questo formidabile nuovo whisky», afferma Bob Kunze-Concewitz, CEO del Gruppo Campari, proprietario di Wild Turkey.

Longbranch è stata insignita alla San Francisco World Spirits Competition di una doppia medaglia d’oro e di una medaglia d’oro e 90 punti dal Beverage Testing Institute.