Un angolo mediterraneo a Lugano-Paradiso

LUGANO/PARADISO - Che c’è di più difficile che perdonare i parenti? E soprattutto come lo si fa? Lo insegnava Oscar Wilde che diceva: “Dopo una buona cena si può perdonare chiunque, persino i propri parenti.” Non è necessario perdonare i propri parenti per gustare un buon pranzo o cena, basta davvero poco, come ad esempio andare al Ristorante Paradiso di Paradiso…

Al ristorante ritroviamo la gerente, Pavlina Munda (già Miss Mamma Eleganza 2019). Il Ristorante Paradiso a Paradiso è un luogo dove la cucina Italiana non solo è di casa ma è anche la firma prestigiosa della pizza. Da ogni dove arrivano gli “affezionati” di questo prelibato piatto, cucinato in molteplici modi ma con un unico comune denominatore, i suoi ingredienti sono selezionati e garantiti.

Di cibo si parla più volte al giorno e non solamente per necessità. Stare a tavola è un vero e proprio piacere, e quando si decide di andare al ristorante, in noi c’è una certa aspettativa e curiosità e perché no anche tanta felicità, come si legge nelle recensioni dei clienti.

I ristoranti, quelli tipici, dove gli ingredienti sono a chilometro zero e la passione al primo posto, sono quelli che lasciano il segno. Proprio come il Ristorante Paradiso. Da molto anni il ristorante è divenuto punto fermo per chi ama la buona cucina in un ambiente sobrio ma al contempo conviviale, piacevole e senza spendere troppo.

foto Tvb-communications