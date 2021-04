3 serie tv su Netflix per imparare il Giapponese

Il Giappone è molto famoso per le sue produzioni di manga ed anime, ma non solo! Oltre al cinema, e ai reality show, si può osservare la cultura e familiarizzare con la lingua anche guardando i Dorama, ovvero le serie tv giapponesi.

In questo articolo vi consiglio 3 Dorama (tra i mille disponibili nel web) che si possono trovare facilmente su Netflix, ottimi per fare binge watching, passare una serata in tranquillità e, al tempo stesso, imparare il giapponese!

1. Followers

Composta da 9 episodi, la storia racconta della vita di un’aspirante attrice, la quale grazie a un ingenuo post su Instagram raggiunge il successo, e viene così catapultata nella Tokyo della moda e delle aspiranti celebrità, insieme ad altre donne determinate nel raggiungere i propri sogni. Con questa serie tv di produzione Netflix, ci si addentra dentro una realtà contemporanea distopica dove la tecnologia e il mondo dei social networks hanno preso il sopravvento sulle vite in 2D dei protagonisti.

2. Atelier

Prodotto nel 2015, è ambientato in un piccolo Atelier di lusso chiamata Emotion, che ha sede nel quartiere Ginza di Tokyo. Il drama è incentrato su Mayuko Tokita, una nuova impiegata, e la sua lotta per trovare il suo posto nell’azienda. Originale, si concentra su donne determinate a realizzarsi in un mondo lavorativo come quello giapponese ancora fortemente maschilista; per questo motivo, c’è poco romanticismo ma sicuramente un messaggio ricco di forza e intraprendenza.

3. Good Morning Call

Formata da 2 stagioni, la protagonista della storia è una adolescente, la quale riesce finalmente ad andare a vivere fuori dalla casa dei genitori. L’unico problema è che l’appartamento trovato è in condivisione con il ragazzo più popolare della scuola. Una storia d’amore dolcissima e dai toni leggeri e simpatici tipicamente giapponesi.

Bonus: Terrace House

È un franchising di reality show che segue le vite di 6 sconosciuti, 3 uomini e 3 donne, ognuno dei quali con differenti storie e lavori, che si ritrovano a vivere sotto lo stesso tetto, conoscendosi e intraprendendo relazioni romantiche.

Su Netflix sono presenti 3 delle 4 stagioni:

Boys & Girls in the City (2015–2016)

Aloha State (2016–2017)

Opening New Doors (2017–2019)

Tokyo 2019–2020 (2019–2020)

Si potrebbe descrivere come la versione del Grande Fratello giapponese, ma la cosa interessante è che i protagonisti continuano a vivere tranquillamente le loro vite al di fuori dalla casa (lavoro, amicizie, amori, ecc.).

I toni sono lenti e pacati, tipici giapponesi; come introduzione ad ogni episodio e come intermezzo tra le varie scene, c’è il gruppo dei commentatori in studio, che guardano l’episodio insieme ai telespettatori, analizzando le conversazioni, decifrando il linguaggio del corpo dei protagonisti, e facendo battute!

Conosci già queste serie ma vuoi diventare fluente in giapponese? Scopri i nostri programmi per studiare in Giappone in qualsiasi momento dell’anno. Aggiudicati una delle borse di studio EF e parti al più presto e richiedi la nostra brochure gratuita per saperne di più su tutte le nostre destinazioni asiatiche.

Articolo a cura di EF Ticino – Soggiorni linguistici all’estero