Perché studiare a Londra?

Se stai pensando di studiare a Londra o di trasferirti nella City per lavorare, non esitare: fallo e basta. Londra ha tantissime cose da offrirti, non solo paesaggi mozzafiato, ma anche la sua bellissima cultura, musica e arte. Non c’è niente di paragonabile alle emozioni e alla frenesia che ti regala questa città. Lascia che ti convinca sul perché dovresti considerare Londra come la città giusta in cui studiare, lavorare e vivere.

Città multiculturale

Londra è una delle città più multiculturali del mondo. Infatti, un terzo dei londinesi sono nati all’estero e tra le varie vie e quartieri della città si parlano più di 200 lingue. Londra è il posto perfetto per stringere delle amicizie internazionali ed entrare in contatto con culture differenti all’interno della città stessa. Non a caso in tanti studenti ogni anno partecipano agli scambi culturali a Londra.

La diversità

Parlando di quartieri, ogni area della città ha il suo stile e la sua atmosfera distintiva, che sono spesso molto diverse tra di loro. Puoi iniziare la giornata nel bellissimo distretto di Notting Hill, esplorando Portobello Road mentre ti godi la vista delle famose case colorate e in serata puoi andare a fare shopping a Camden Town, mangiando nei mercatini locali e visitando uno dei numerosi negozi vintage.

Cibo

Essendo la culla di molte etnie e culture, l’offerta culinaria di Londra è un mix eclettico di molti cibi. Ci sono vari mercatini che valgono la pena di essere visitati ed esplorati, ristoranti con molte opzioni gluten-free, vegane e vegetariane e non mancano graziosi coffe shop.

Non ti annoierai mai

Londra offre sempre una grande varietà di attività. Dalle gallerie d’arte, parchi tematici, centri commerciali ai concerti, musical ed eventi in città. Se questo non ti sembra abbastanza, ci sono moltissimi spazi verdi, quindi, puoi sempre farti una camminata in uno dei tanti parchi della città.

Location perfetta

Non solo Londra è la perfetta location instagrammabile, ma la sua posizione geografica ti permette di viaggiare comodamente ed economicamente verso molte destinazioni europee. Ci sono numerosi voli e treni che partono da Londra tutti i giorni e a tutte le ore, in questo modo puoi anche lasciare la città durante il weekend.

Possibilità di carriera

Se scegli di trascorrere alcune settimane (meglio mesi) a Londra per imparare l’inglese, studiare all’università o anche solo frequentare un soggiorno linguistico, avrai accesso a mille opportunità di carriera in futuro. Con musei, gallerie, un importante centro finanziario, start up di ogni genere e multinazionali da ogni parte del mondo, le possibilità per lavorare a Londra sono tantissime.

Un ottimo modo per iniziare la propria vita londinese è con un corso di lingua sul posto abbinato ad uno stage professionale, per cominciare a famigliarizzare con la città e stringere le prime conoscenze, importantissime per poi trovare un posto di lavoro fisso. Se il lato finanziario di questa avventura ti preoccupa, ci sono diverse opzioni di borse di studio cantonali o offerte da EF!



Articolo a cura di EF Ticino – Soggiorni linguistici all’estero