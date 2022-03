Natilus, un nuovo drone cargo con tanto spazio di carico

Il trasporto aereo è decisamente rapido ma molto costoso. Di contro, quello marittimo è più conveniente ma molto più lento. Un’importante novità in questo senso potrebbe arrivare dalla startup californiana Natilus, che sarebbe pronta a rivoluzionare il settore con una nuova generazione di velivoli senza pilota che utilizza un corpo ad ala mista il cui spazio per il carico è molto più ampio degli aerei tradizionali. Secondo i progettatori, quindi, questo velivolo permetterebbe di ottenere una maggior efficienza nel trasporto di merci con droni, dimezzando i costi e le emissioni nocive.

Il velivolo è stato ribattezzato Natilus N3.8T. Si tratta di un drone cargo con un peso massimo al decollo di 8.618 chilogrammi e capace di trasportare fino a 3.855 chilogrammi. Ciò significa che avrà spazio sufficiente per molto più carico all’interno rispetto a un aereo tradizionale, per la precisione il 60% in più rispetto a un aereo delle stesse dimensioni. Inoltre, la società ha affermato che i costi e le emissioni di anidride carbonica per chilo saranno ridotti del 50% rispetto al trasporto aereo tradizionale. Questo grazie al corpo alare misto, cioè un design della cellula senza linee distintive tra le ali e la fusoliera.

L’innovativo drone cargo presenta quindi delle importanti potenzialità che consentiranno di migliorare l’offerta dei servizi di trasporto merci, ovvero un trasporto più rapido, ecologico ed economico che in futuro potrà attirare l’attenzione di molte aziende del settore. «Dal punto di vista del trasporto merci, ha molto senso. Ha il 50% in più di volume internamente, quindi raddoppia la quantità di entrate cargo per volo. Con i progetti convenzionali si inizia a esaurire il volume prima di massimizzare il peso al decollo dell’aereo», ha dichiarato l’anno scorso Aleksey Matyushev, CEO e co-fondatore di Natilus.

Gli ultimi progetti per il Natilus N3.8T in realtà consentono il 60% in più di carico. Il velivolo bimotore turboelica è progettato per essere pilotato a distanza e, inizialmente, potrà essere utilizzato per la consegna di piccoli pacchi su base nazionale negli Stati Uniti, prima che le versioni più grandi escano dalla linea di produzione con capacità di carico utile molto maggiori e con un’autonomia sufficiente anche per i viaggi intercontinentali, incluso il 130T progettato per coprire 8.220 chilometri.

Lo scorso anno l’azienda ha stipulato un accordo con Siemens per utilizzare il software di ingegneria dell’azienda in modo da continuare a sviluppare i suoi prodotti e, di recente, ha invece firmato un accordo con l’operatore di rete di droni Volatus Aerospace che riceverà la prima produzione di N3.8T. L’aereo è stato sottoposto a un secondo ciclo di test in galleria del vento e con molta probabilità entrerà in commercio nel 2025.

