Windbox, il primo modulo ibrido che produce energia eolica e fotovoltaica

SEGULA Technologies, gruppo di ingegneria globale, e la sua filiale SIMRA per la produzione, stanno supportando la startup francese WIND my ROOF in un innovativo progetto per la produzione di energia. Si tratta di “WindBox”, il primo modulo ibrido solare-eolico su piccola scala per applicazioni sui tetti degli edifici.

WIND my ROOF, startup sostenuta da ADEME e fondata nel 2018 da due ex allievi dell’Ecole des Ponts, Antoine Brichot e Yanis Maacha, è specializzata in energie rinnovabili e propone innovativi impianti di produzione di energia mista per edifici. Il nuovo dispositivo WindBox si basa sull’idea di sfruttare i venti che accelerano sensibilmente sulle facciate degli edifici tramite un modulo “ibrido” che presenta sia un generatore eolico con turbina ad asse orizzontale, posto all’interno del box, sia alcuni moduli fotovoltaici all’esterno per la produzione di energia solare.

I primi 8 modelli di turbine eoliche accoppiate a pannelli solari verranno installati a Rouen, in Normandia, e saranno destinati a edifici del settore privato e pubblico come aziende, municipi e palestre, ma anche a strutture logistiche come magazzini e centri commerciali. Il sistema, posizionato sul bordo del tetto, occupa un’area di 4 metri quadrati e può produrre fino a 2.000 kWh di energia eolica e 800 kWh di energia fotovoltaica all’anno, per un totale di 2.800 kWh/anno.

I moduli sono stati testati anche in condizioni climatiche estreme e i suoi sistemi di sicurezza sono in grado di resistere fino a 180 km orari di vento e temperature fino a -15 gradi Celsius. Inoltre, sono prodotti a basso tenore di carbonio con emissioni di circa 25g eq-CO₂/kWh per 20 anni.

«Il progetto si è evoluto enormemente in pochi anni, grazie anche al sostegno di SIMRA e alla vicinanza del sito di Saint-Nazaire. Abbiamo potuto beneficiare di un vero e proprio follow-up e dei consigli degli esperti. Abbiamo obiettivi e ambizioni internazionali, in particolare in Germania, in cui l’energia è ancora basata sul carbonio e le opportunità sono numerose per una startup come WIND my ROOF», ha affermato Yanis Maacha, co-fondatore di WIND my ROOF.

SEGULA Technologies sostiene WIND my ROOF su diversi livelli. Da un lato, nella progettazione e ideazione del prodotto; dall’altro, nell’industrializzazione della sua produzione grazie alla flessibilità del sito di Saint-Nazaire e alla possibilità di mobilitare rapidamente le competenze tecniche. Infine, nella ricerca di fornitori competitivi grazie all’expertise negli acquisti di SEGULA.

«La transizione energetica è un settore fondamentale di diversificazione per SEGULA: è la sfida del futuro che vogliamo affrontare. Per il nostro gruppo, le startup sono partner indispensabili perché rappresentano l’innovazione di domani. Grazie alla nostra piattaforma di supporto alle startup HeXplora, abbiamo potuto sostenere WIND my ROOF nelle fasi iniziali della produzione, assemblando i primi 8 prototipi di WindBox. Dopo questo successo, il gruppo guarda già alla prossima tappa, ovvero la fabbricazione di moduli e l’ampliamento della gamma», ha dichiarato Nicolas Fraisse, Direttore Tecnico di SEGULA Technologies.

