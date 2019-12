Mini Cheetah, il robot quadrupede del MIT in grado di fare acrobazie

Mini Cheetah, in italiano “Piccolo Ghepardo”, è il nuovo robot quadrupede messo a punto dai ricercatori del Biomimetic Robotics Laboratory del Massachusetts Institute of Technology. In realtà, si tratta dell’evoluzione di un’unità già vista in azione in passato, ora però migliorata dal punto di vista del design, delle componenti integrate e delle abilità software dedicate alla gestione del movimento.

A questo proposito, la nuova versione del robot quadrupede pesa 9 kg e ha una capacità di muoversi con una velocità massima pari a poco meno di 9 Km/h. Esso è stato realizzato partendo da componenti facilmente reperibili sul mercato. Inoltre, il quadrupede meccanico integra nel suo corpo di metallo, plastica e transistor, le batterie necessarie a renderlo indipendente da una fonte di alimentazione esterna.

Gli ingegneri del Biomimetic Robotics Laboratory, come sono soliti fare quando presentano un nuovo robot, hanno pubblicato un filmato per dimostrare le capacità dell’automa. Mini Cheetah, in questo senso, è in grado di correre, di muoversi su terreni con fondo sconnesso, avanzando frontalmente oppure con passi laterali. È addirittura in grado di eseguire acrobazie, come ad esempio un salto mortale all’indietro.

Il team di ricercatori ha anche scritto un codice computerizzato per dire al robot di allungarsi e torcersi in varie configurazioni simili allo yoga, mostrando la sua gamma di movimenti e la capacità di ruotare gli arti e le articolazioni mantenendo l'equilibrio. Mini Cheetah, infatti, risponde anche alle sollecitazioni esterne, il tutto calcolando in tempo reale in che modo distribuire il proprio peso così da bilanciarsi e non cadere, oppure rialzarsi quando inciampa in un ostacolo.

Il robot è stato anche programmato per riprendersi da una forza inaspettata, come un colpo laterale. Inoltre, quando i ricercatori hanno dato un calcio al robot, questo si è spento automaticamente. Quando, invece, riceve un segnale per il riavvio, il robot determina prima il suo orientamento, quindi esegue una manovra di piegamento, o gomito pre-programmata, per raddrizzarsi a quattro zampe.

Così come tutte le altre unità robotiche sviluppate dagli scienziati del MIT, anche Mini Cheetah è stato concepito ovviamente per rispondere a diverse funzionalità. Un giorno, infatti, questo genere di robot potrebbe essere impiegato, tra le altre cose, per gli interventi nelle situazioni di emergenza, muovendosi in contesti e ambienti nei quali gli operatori umani metterebbero a repentaglio la loro incolumità. Inoltre, Mini Cheetah potrebbe tornare utile anche nel contesto produttivo e industriale, come ad esempio per operazioni di monitoraggio e trasporto.

