È in funzione il più grande impianto singolo di energia solare al mondo

Dimentichiamoci di associare gli Emirati Arabi come ad uno dei paesi più ricchi al mondo grazie allo sfruttamento di risorse petrolifere, perché proprio in questa nazione è stato stabilito un record mondiale in merito alla produzione di energie alternative. Si tratta di un progetto volto appunto a diminuire la dipendenza da combustibili fossili.

La società Emirate Water and Electricity Company (EWEC) ha infatti dato vita a Noor Abu Dhabi, il più grande progetto al mondo riguardante l’impiego di pannelli solari. L’impianto, costato 870 milioni di dollari, può erogare fino a 1.18 gigawatt di potenza massima. Con i suoi 3.2 milioni di pannelli è entrato ufficialmente in funzione ai primi di luglio di quest’anno. Può soddisfare il fabbisogno energetico di 90mila persone, con un risparmio in termini di emissioni di un milione di tonnellate di anidride carbonica, cioè l’equivalente di 200 mila automobili su strada.

Per raggiungere questo traguardo in tempo, quasi 3000 persone hanno lavorato sul posto durante la costruzione dell’impianto. Il progetto è frutto dell’impegno di un consorzio di società che comprende la Abu Dhabi Power Corporation, la Japan’s Marubeni Corp e il produttore cinese di energia solare Jinko Solar.

Il Noor Abu Dhabi detiene un altro primato oltre a quello relativo alle dimensioni, perché ha battuto un altro record al momento della presentazione dell'offerta, quando il progetto ha attratto la tariffa energetica più competitiva al mondo di 8,888 fils/kWh, circa 2,4 centesimi per kWh.

«Noor Abu Dhabi genererà energia rinnovabile e ci consentirà di migliorare l'uso delle nostre risorse naturali», ha dichiarato Othman Jumaa Al Ali, CEO di EWEC, secondo il rapporto di Forbes. «Il fatto che un progetto di tale portata sia stato completato con successo nei tempi e nel budget evidenzia il nostro impegno a garantire energia sostenibile per il futuro ed è una vera testimonianza delle capacità di consegna degli Emirati per la realizzazione di progetti energetici di livello mondiale».